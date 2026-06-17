Ayşe Hatun Önal'dan Kasım Garipoğlu itirafı: İfadesi ortaya çıktı

Şarkıcı, "Bana sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli şahsı tanıyorum. Ben bu şahsı yaklaşık 7-8 senedir görmüyorum. Bu şahsın düzenlemiş olduğu partilere yaklaşık 9 sene önce 1 ya da 2 kere gittim. Bu partilerde dikkatimi çeken herhangi bir şey olmadı" dedi.

Önal, ifadesinde uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin finansmanı şüphesiyle aranan Kasım Garipoğlu'nu tanıdığını ve yıllar önce düzenlediği partilere katıldığını kabul etti.

Ayşe Hatun Önal ise ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Burada Önal'dan ve diğer isimlerden saç, kan ve idrar örnekleri alındı.

Geçtiğimiz günlerde, gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Ayşe Hatun Önal ve diğer şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine getirilmişti.

"UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Burak Doğan'ın haberine göre; Hakkındaki suçlamaları reddeden Önal, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını savundu.

İfadesinde, bulunduğu ortamlarda uyuşturucu kullanan kişilerin olmadığını belirten Önal, çevresinde de bu tür alışkanlıklara sahip herhangi bir tanıdığı bulunmadığını söyledi.

Son 5-6 yıldır sosyal ortamlardan uzak olduğunu kaydeden şarkıcı, bu süreçte gece kulüplerine, ev partilerine ya da tekne partilerine katılmadığını öne sürdü.

İDDİALARA "İFTİRA" YANITI

Soruşturma kapsamında isimleri gündeme gelen bazı kişilerin beyanlarına da değinen Önal, kendisi hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

"Bana sormuş olduğunuz: M. K. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsızdır. Bana sormuş olduğunuz: İ. A. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır. Bana sormuş olduğunuz: B. A. isimli şahsı şuan burada çıkaramadım. Hakkımda söyledikleri asılsız iftiralardır."

Müzik çalışmalarına devam ettiğini belirten Önal, evinde herhangi bir parti düzenlemediğini, ikametinde yasaklı madde bulunmadığını ve evine uyuşturucu kullanan kişilerin gelmediğini söyledi.