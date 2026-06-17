Beyza Gümülcine'nin eski fotoğrafları başını yaktı! Mahkemeden karar çıktı
Oyuncu Beyza Gümülcine, mankenlik dönemine ait fotoğraflarının rızası dışında sosyal medyada yayınlanması üzerine şikayetçi oldu. Açılan davada mahkeme, görüntüleri izinsiz paylaşan Gökçe İ.'yi "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdüren Beyza Gümülcine, geçtiğimiz yıl sosyal medyada dolaşan eski fotoğraflarını fark edince büyük bir şok yaşadı.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Gümülcine'nin mankenlik yaptığı dönemlere ait özel fotoğraflarının, Gökçe İ. (28) isimli bir kişi tarafından izinsiz olarak paylaşıldığı ortaya çıktı.
SAVCILIĞA TAŞINAN SÜREÇ
Durum karşısında sessiz kalmayan oyuncu, avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Gümülcine, dilekçesinde özel fotoğraflarının rızası dışında ifşa edildiğini belirterek şikayetçi oldu.
Yürütülen soruşturma sonucunda, Gökçe İ. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafların savunmaları dinlendi. Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Gökçe İ.'yi suçlu bularak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Bu karar, sosyal medyada başkalarına ait görsellerin izinsiz paylaşılmasının hukuki sonuçları açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.