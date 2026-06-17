Beyza Gümülcine'nin eski fotoğrafları başını yaktı! Mahkemeden karar çıktı

Uzun yıllardır oyunculuk kariyerini sürdüren Beyza Gümülcine, geçtiğimiz yıl sosyal medyada dolaşan eski fotoğraflarını fark edince büyük bir şok yaşadı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Gümülcine'nin mankenlik yaptığı dönemlere ait özel fotoğraflarının, Gökçe İ. (28) isimli bir kişi tarafından izinsiz olarak paylaşıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Instagram