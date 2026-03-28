Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişmeler: Yurt dışından dönerek ifade veren ünlü oyuncu Hande Erçel, kan ve saç örneği vermesinin ardından serbest bırakıldı. Erçel hakkındaki iddiaları reddederken, A Haber muhabiri Kadir Mercan, Güzide Duran'ın ifadesine ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, aralarında iş dünyası ve sanat camiasının çok yakından tanıdığı isimler, gözaltına alınmıştı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Hande Erçel dün (27 Mart) yurt dışından Türkiye'ye dönerek ifade vermişti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan Erçel işlemlerin ardından Adli Tıp'a sevk edildi.
KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ
İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Erçel serbest bırakıldı.
İFADESİNDE İDDİALARI REDDETTİ
"Narko partilere" katıldığı iddia edilen Hande Erçel, ifadesinde uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti. Uyuşturucu test sonuçlarının birkaç gün içerisinde çıkması bekleniyor.
"DEVLETİNE VE TÜRK ADALETİNE GÜVENEN BİRİYİM"
Bir aydır eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğunu bildiren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerdeki operasyonun ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu paylaşımında şunları söylemişti:
"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."
KİMLER TUTUKLANDI, KİMLER SERBEST?
Operasyon kapsamında sadece magazin figürleri değil, iş ve spor dünyasının önemli isimleri de adliyedeydi.
İşte operasyondaki son durum:
Tutuklananlar: Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kalanlar: Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan'ında aralarında bulunduğu 6 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, Tuğçe Özbudak, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'ye 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.