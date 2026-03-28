Hande Erçel'in ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişmeler: Yurt dışından dönerek ifade veren ünlü oyuncu Hande Erçel, kan ve saç örneği vermesinin ardından serbest bırakıldı. Erçel hakkındaki iddiaları reddederken, A Haber muhabiri Kadir Mercan, Güzide Duran'ın ifadesine ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, aralarında iş dünyası ve sanat camiasının çok yakından tanıdığı isimler, gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Hande Erçel dün (27 Mart) yurt dışından Türkiye'ye dönerek ifade vermişti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alınan Erçel işlemlerin ardından Adli Tıp'a sevk edildi.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERDİ

İfadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Erçel serbest bırakıldı.

İFADESİNDE İDDİALARI REDDETTİ

"Narko partilere" katıldığı iddia edilen Hande Erçel, ifadesinde uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti. Uyuşturucu test sonuçlarının birkaç gün içerisinde çıkması bekleniyor.

"DEVLETİNE VE TÜRK ADALETİNE GÜVENEN BİRİYİM"

Bir aydır eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğunu bildiren Hande Erçel, geçtiğimiz günlerdeki operasyonun ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu paylaşımında şunları söylemişti:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

KİMLER TUTUKLANDI, KİMLER SERBEST?

Operasyon kapsamında sadece magazin figürleri değil, iş ve spor dünyasının önemli isimleri de adliyedeydi.

İşte operasyondaki son durum:

Tutuklananlar: Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Kontrol Şartıyla Serbest Kalanlar: Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan'ında aralarında bulunduğu 6 şüpheli yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, Tuğçe Özbudak, Ferhat Aydın ve İsmail Behram Perinçekli'ye 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

GÜZİDE DURAN: "HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"

Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Güzide Duran'ın ifadesine ise A Haber muhabiri Kadir Mercan ulaştı.

Duran, yaşamının hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını belirterek, Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve tırnak örneği verdiğini, test sonuçlarının negatif çıkacağından emin olduğunu söyledi.

"ABD VE İTALYA'DA YAŞADIM, 2024'TE TÜRKİYE'YE DÖNDÜM"

İfadesinde yaşam öyküsünü de anlatan Duran, 1996 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildiğini, ardından modellik kariyerine başladığını, ilk yıllarını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdiğini, daha sonra Türkiye'de mesleğine devam ettiğini söyledi. Uzun süre İtalya ve ABD'de yaşadığını, 2024 yılında ise Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını belirtti.

"FİKRET ORMAN'IN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM"

Dosyada yer alan bir tanık beyanında geçen, Fikret Orman ile Acarkent'te uyuşturucu kullanıldığı yönündeki iddiaya da yanıt veren Duran, "Fikret Orman ile 2025 Mayıs ayından bu yana birlikteyiz. Kendisiyle geçirdiğim süre boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim. Aksine sağlıklı yaşama önem verir" dedi. Ayrıca Orman'ın Acarkent'te evi olduğuna dair bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

"İSMİ GEÇEN KİŞİLERİ TANIMIYORUM"

İfadede adı geçen G.C. ve Onur Yükçü isimli kişileri tanımadığını söyleyen Güzide Duran, yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Müdafii de müvekkilinin samimi beyanda bulunduğunu ifade ederek serbest bırakılmasını talep etti.

