Ünlülere uyuşturucu operasyonu: CHP'li ismin oğlu da listede! 10 şüpheliye tutuklama talebi
İstanbul merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu ve Enis Arıkan’ın da bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı. Operasyonun dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker’in, babası CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in konutunda saklanırken, gözaltına alınması oldu. Soruşturma kapsamında 23 şüpheliden 10’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Haklarında yakalama kararı bulunan 23 isim gözaltına alınırken, 5 şahıs hakında yakalama kararı çıkarıldı.
DOĞULU ÇİFTİ DE LİSTEDE
Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat'in gözaltına alınması operasyonun en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.
Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu, tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardini de gözaltına alınan isimler arasında.
CHP'Lİ VEKİLİN OĞLU BABASININ EVİNE SAKLANDI
Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker'in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara milletvekili Adnan Beker'in konutunda saklandığı tespit edildi.
OĞUZHAN BEKER GÖZALTINDA
Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de gözaltına alındı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Ünlü isimler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine götürüldü.
1. Ayşe Hatun ÖNAL (Şarkıcı)
2. Tolga ÇAM(Modacı)
3. Ferhan KAYA (Borsacı)
4. Murat SAYGI(Yönetmen)
5. Enis Ahmet ONAT(Fashion Tv Sahibi)
6. Ahmet KAROĞLU (Beko Ocakbaşı Sahibi)
7. Emre TARİ (İş adamı)
8. Hasan VATAN (Vatan Bilgisayar Sahibi)
9. Kerimcan DURMAZ (Şarkıcı)
10. Kenan DOĞULU (Şarkıcı)
11. Beren SAAT (Oyuncu)
12. Mehmet Cem KARCI (Yönetmen)
13. Berdan MARDİNİ (Şarkıcı)
14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN
15. Ozan DOĞULU (Aranjör ve DJ)
16. Yaşar İPEK (Şarkıcı)
17. Mehmet YILDIZ (Modellik Firması Sahibi)
18. Tessy RAMOS CORREİRA (Manken)
19. Enis ARIKAN (Oyuncu)
20. Rafet Eren YORULMAZER (Mimar)(BURSA)
21. Ali Efe BEZCİ (İşadamı) (ANKARA)
22. Selin CİĞERCİ (İnternet Fenomeni ve Şarkıcı) (İZMİR)
23. Gürani Murat KAZANCIOĞLU (İşletmeci) (MUĞLA)
24. Oğuzhan BEKER (CHP Milletvekili Adnan BEKER'in oğlu) (ANKARA)
FİRARİ
1. Mahmut DALYAPRAK (Mekan İşletmecisi) (MUĞLA)
YURT DIŞI
1. Emir BAHADIR (İş insanı)
2. Erdal BOZKUŞ (Atlantis Yapım Ortağı)
10 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
11 ŞÜPHELİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilirken, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci'nin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi.
ŞU ANA KADAR ELE GEÇEN BAZI SUÇ UNSURLARI
Öte yandan operasyonda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Mankeni Tessy Ramos Correira'nın ikamet ettiği adreste "7.43 Esrar maddesi" bulundu.
Modellik firması sahibi Mehmet Yıldız'ın gözaltına alındığı yerden 1 adet hassas terazi ve öğütücü bulundu.
GECE KULÜBÜNDE ESRAR BULUNDU
Ayrıca CHEEKY CLUP isimli işletmede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan aramada 1 gram Esrar maddesi ele geçirilerek TCK-191 den adli işlem yapıldı.
BİRÇOK İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği verdi.
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de 'Kokain' maddesi tespit edildi.
Oyuncu Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı. Sanal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın da testinde esrar etken maddesi, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.
Rapçi Blok3 adıyla bilinen Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi belirlendi. Niran Ünsal olarak tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi.
Tuğçe Postoğlu, Cansu Teki, Berkay Şahin, Mirgün Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın test sonuçları negatif çıkmıştı.
NE OLMUŞTU?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmalarda kolluk güçlerince yakın zamanda gerçekleştirilen ve kamuoyuna da yansıyan operasyonlarla bir yandan yurt dışından ülkeye deniz yoluyla sokulmak istenen yüksek miktardaki kokainin karaya inmeden ele geçirildiği, diğer yandan uyuşturucu madde imalat yerlerinin tespit edilerek İstanbul'un farklı ilçelerinde birçok uyuşturucu madde satıcısının tutuklandığı, ele geçirilen uyuşturucu maddeye ve suç teşkil eden diğer eşyaya el konulduğu bildirilmişti.
Uyuşturucu madde ticaretini ve imalatını yapan şüphelilere yönelik olduğu gibi uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştıran, yer temin eden ve kullanan kişilere yönelik başka bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, elde edilen deliller çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığına 25 zanlı hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifade alınmasına yönelik talimat verildiği belirtilmişti.
Açıklamada, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24 adres ile Muğla'da bir adrese yönelik operasyon düzenlendiği duyurulmuştu.
Operasyonda Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin ve Hanzade Gürkanlar'ın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Soruşturma kapsamında devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha yakalanmış, gözaltı sayısı 20'ye yükselmişti.
Gözaltındaki 20 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, işlemleri tamamlanan zanlılardan 9'u serbest bırakılmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklanmış, Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, Hakan Aydın (Blok 3) ve Yaşar Özdaş, "yurt dışı çıkış yasağı" konularak adli kontrol tedbiriyle salıverilmişti. Ayrıca, Hakan Aydın ve Yaşar Özdaş hakkında "imza atma yükümlülüğü" getirilmişti.
Şüpheli Hakan Aydın'ın ikametgahında bulunan ve uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu kabul eden kişiyle birlikte hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı 26 kişi olmuştu.
Soruşturma kapsamında şüpheliler Yağmur Ünal, Eren Kesimer ve Semiha Bezek de gözaltına alınmıştı. Kesimer ve Ünal, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Bezek ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Serenay Sarıkaya da gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Sarıkaya, Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti.
Sarıkaya, burada uyuşturucu testi için gerekli örneklerin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.