Engin Akyürek'ten anlamlı destek: "Benim için çok kıymetli" diyerek duyurdu

TOLGA SARITAŞ YALNIZ BIRAKMADI

Sabah'ın haberine göre; Sadece son kitabı 'İsimsiz'i değil, daha önce yayımlanan 'Zamansız' ve 'Sessizlik' adlı eserlerini de imzalayan oyuncu, sevenleriyle keyifli anlar yaşadı.

Bu özel günde Akyürek'i meslektaşları ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Tolga Sarıtaş, Genco Özak ve Aleyna Özgeçen, sanatçıyı bu anlamlı günde desteklemek üzere etkinliğe katılan isimler arasındaydı.