Engin Akyürek'ten anlamlı destek: "Benim için çok kıymetli" diyerek duyurdu
Başarılı oyunculuğu ve duruşuyla milyonların sevgisini kazanan Engin Akyürek, bu kez örnek bir davranışla gündeme geldi. evilen oyuncu, kaleme aldığı son kitabı 'İsimsiz'in tüm telif gelirini, Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlayacağını açıkladı.
D&R Bağdat Caddesi'nde düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya gelen Engin Akyürek, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
TOLGA SARITAŞ YALNIZ BIRAKMADI
Sabah'ın haberine göre; Sadece son kitabı 'İsimsiz'i değil, daha önce yayımlanan 'Zamansız' ve 'Sessizlik' adlı eserlerini de imzalayan oyuncu, sevenleriyle keyifli anlar yaşadı.
Bu özel günde Akyürek'i meslektaşları ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Tolga Sarıtaş, Genco Özak ve Aleyna Özgeçen, sanatçıyı bu anlamlı günde desteklemek üzere etkinliğe katılan isimler arasındaydı.
TELİF GELİRİ EĞİTİME DESTEK OLACAK
İmza günü esnasında yaptığı açıklamada eğitime verdiği önemi vurgulayan Engin Akyürek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu kitabın telifi Darüşşafaka'ya gidiyor. Benim için çok kıymetli."
Sanat dünyasındaki başarılarının yanı sıra toplumsal duyarlılığıyla da takdir toplayan Akyürek'in bu bağışı, hayranları tarafından büyük bir övgüyle karşılandı.