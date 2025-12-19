Sibel Can’ın torunu büyüyor! Melisa Ural’dan kalpleri ısıtan kare!

19 Aralık 2025, Cuma
Giriş: 19.12.2025 16:42
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya Ural, birkaç hafta önce kızlarına kavuştu. İlk kez hala olan Melisa Ural da minik yeğeniyle yeni bir paylaşımda bulundu.

Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Mutlu çiftten sevindirici haber kısa süre önce geldi.

Doğum için ABD'yi tercih eden Engincan–Merve Ural çifti, kızları Lina'yı kucaklarına aldı. Böylece çift ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Sibel Can babaanne, Hakan Ural dede, Melisa Ural ise hala olmanın sevincini yaşadı. Lina'nın dünyaya gelmesinin ardından aileden paylaşımlar peş peşe gelirken, dikkat çeken bir paylaşım da Melisa Ural'dan geldi.

Minik yeğeni Lina'yı gezmeye çıkardı

Hala olmanın keyfini doyasıya yaşayan Melisa Ural, minik yeğeni Lina ile vakit geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. O kare takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

