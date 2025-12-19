Revna Sarıgül ihaneti böyle öğrendi! 302 numaralı oda detayı...

CASUS YAZILIM İHANETİ ORTAYA ÇIKARDI

Son dönemde eşinin hareketlerinden şüphelenen Revna Hanım, telefonuna casus yazılım yüklemiş ve takip etmeye başlamış.

Eşini ne zaman arayıp "Neredesin?" diye sorsa hep farklı yerler söyleyen Ömer Sarıgül, meğer her defasında Kabataş'taki otelinin 302 numaralı odasında oluyormuş!

Bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelmiş. Şu an sosyete kulislerinde en çok bu konuşuluyor. Konuşulmayacak gibi de değil; böylesi ancak filmlerde olur."

Kaynak: Instagram