Revna Sarıgül ihaneti böyle öğrendi! 302 numaralı oda detayı...

Giriş: 19.12.2025 09:30
Revna Sarıgül’ün, 6 yıllık eşi Ömer Sarıgül’e ihanet iddiasıyla boşanma davası açması magazin gündemine bomba gibi düştü. Yüksek tazminat ve nafaka talepleriyle dikkat çeken davaya ilişkin çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. İhanet bakın nasıl ortaya çıktı!

İş insanı Ömer Sarıgül ile eşi Revna Sarıgül arasında devam eden boşanma davası, sosyete kulislerinde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Magazin gündeminde büyük yankı uyandıran davada, Revna Sarıgül'ün ihaneti nasıl öğrendiğine dair bir iddia ortaya atıldı.

SOSYETE BU DAVAYI KONUŞUYOR!

Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde sosyetenin TOP 10 dedikodu listesinin bir numarası, Ömer-Revna Sarıgül çiftinin çekişmeli boşanma davası!

Kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan; 1,5 milyar lira tazminat ve ayda 3 milyon 300 bin lira nafaka isteyen Revna Sarıgül ile 10 milyon lira tazminat, aylık 400 bin lira nafaka teklif eden Ömer Sarıgül arasındaki dava, daha uzun süre konuşulacak gibi gözüküyor.

Bu arada Revna Sarıgül'ün aldatıldığını nasıl öğrendiği bilgisi kulağıma geldi.

Meğer Revna Sarıgül, aldatıldığını, eşinin telefonuna yerleştirdiği casus yazılımla ortaya çıkarmış. Evet, yanlış okumadınız...

CASUS YAZILIM İHANETİ ORTAYA ÇIKARDI

Son dönemde eşinin hareketlerinden şüphelenen Revna Hanım, telefonuna casus yazılım yüklemiş ve takip etmeye başlamış.

Eşini ne zaman arayıp "Neredesin?" diye sorsa hep farklı yerler söyleyen Ömer Sarıgül, meğer her defasında Kabataş'taki otelinin 302 numaralı odasında oluyormuş!

Bundan sonrası da çorap söküğü gibi gelmiş. Şu an sosyete kulislerinde en çok bu konuşuluyor. Konuşulmayacak gibi de değil; böylesi ancak filmlerde olur."

