Hastalık da durduramadı: Sibil Çetinkaya yine yoğun tempoda

Evinde iyileşme süreci devam eden Sibil, "Oradan oraya koşarsam olacağı bu. Bana büyük bir ders oldu. Artık değişeceğim" demişti. Görünen o ki, ne ders almış ne de değişmiş! Çünkü davet 'host' ediyor (neyse ki maske takmış), markalarla iş birlikleri yapıyor, reklam için ürünleri takıp takıştırıp fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor, velhasıl hastalanmadan önceki hayatını yaşıyor.

Kaynak: Instagram