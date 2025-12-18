Hastalık da durduramadı: Sibil Çetinkaya yine yoğun tempoda
Geçirdiği zorlu hastalık sürecinin ardından "Artık kendime daha fazla dikkat edeceğim" açıklamasında bulunan sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, bu kararını kısa sürede unuttu.
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz ekim ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kalmıştı.
O dönem yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Çetinkaya, hastalığın ilk günlerinde doktorların net bir teşhis koyamadığını belirterek, "Virüsün ne olduğunu bulamıyoruz" sözleriyle yaşadığı belirsizliğe dikkat çekmişti.
Fenomen isim, günlerce süren yüksek ateşle mücadele ettiğini, ateşinin bazı geceler 39 derecenin altına düşmediğini ifade etmişti. Paylaşımlarında yaşadığı zorlu sürece sitem eden Çetinkaya, hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yıprandığını takipçileriyle paylaşmıştı.
Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre; Çetinkaya, sağlık sorunlarına rağmen eski yoğun temposuna hızla geri döndü. İşte Cankurt'un kalema aldığı o yazı...
Oyuncu Şükrü Ayyıldız ile evliliğin eşiğinden dönen sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya akıllanmıyor! Düşmeyen ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle 17 Ekim'de girdiği hastaneden ancak 20 gün sonra çıkabilen Sibil, evine dönmüştü.
Evinde iyileşme süreci devam eden Sibil, "Oradan oraya koşarsam olacağı bu. Bana büyük bir ders oldu. Artık değişeceğim" demişti. Görünen o ki, ne ders almış ne de değişmiş! Çünkü davet 'host' ediyor (neyse ki maske takmış), markalarla iş birlikleri yapıyor, reklam için ürünleri takıp takıştırıp fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor, velhasıl hastalanmadan önceki hayatını yaşıyor.
Önceki gün de yine bir iş birliği için evlerinin bahçesinde objektif karşısına geçti Sibil. Çekim esnasında aniden bastıran yağmurun altında kalıp iliklerine kadar ıslandı.
Hastanede 20 gün boyunca başucundan ayrılmayan annesi Jermin Hanım, kızının ıslanmasına çok üzüldü. Ancak Sibil oralı değildi, o ıslanmış halinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmakla meşguldü. Be iş aşkıymış anlamadım. Sevgili Sibil, sağlık bu ihmale gelmez, benden söylemesi.
