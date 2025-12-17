Ekranlara dönüyor! Kıvanç Tatlıtuğ müjdeyi verdi
Türk televizyonlarının yıldız isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ, hem özel hayatı hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun süredir yeni bir projeyle ekranlarda yer almayan ünlü oyuncudan, hayranlarını sevindiren müjdeli haber geldi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında dünyaevine girmiş, çift 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Yaklaşık 9 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Tatlıtuğ ve Dizer, magazin dünyasında örnek gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zaman zaman oğullarıyla yaptıkları samimi paylaşımlarla hayranlarının gönlünü fethediyor.
📺 Ekranların Vazgeçilmezi
"Aşk-ı Memnu", "Kuzey Güney" ve "Aile" gibi unutulmaz projelerde sergilediği performansla yıllardır hem oyunculuğu hem de karizmasıyla adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, uzun süredir ekranlarda yer almıyordu. Ünlü isim, müjdeyi geçtiğimiz saatlerde verdi!
🎬 Müjdeyi duyurdu
👀🎥 Gazete Magazin mikrofonuna konuşan Tatlıtuğ, ekranlara geri döneceğini açıkladı. Tatlıtuğ, yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğini söyledi.
