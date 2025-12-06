Yaprak Dökümünü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır Halil Ergün'ün sitemine yanıt verdi
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün, geçtiğimiz günlerde dizide kızı Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında sitemkar bir açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncudan, eski rol arkadaşına yanıt gecikmedi.
Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza karakteriyle ölümsüzleşen Halil Ergün, dizide kızı Leyla'yı canlandıran Gökçe Bahadır hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Yaprak Dökümü'ne dair konuşan Halil Ergün, Gökçe Bahadır için sitemkar bir açıklama yapmıştı.
"Gökçe'yi de görmedim bir daha. Evlendirdik onu. Birinci evliliğinde ben ona çok öncülük yaptım, gittim istedim bile yani anne babasından. Sonra bir daha çalıştı herhalde, diziler yapıyor galiba" diyerek Gökçe Bahadır'ın kendisini aramadığını söyleyen Halil Ergün'e yanıt geldi.
2. Sayfa'nın haberine göre; Güzel oyuncu, "Sürekli telefonda irtibattayız gibi bir şey söyleyemem tabii ama ara sıra konuştuğumuz oluyor. O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü, bir sürü şeyler oldu falan filan derken tabii öyle şeyler olabilir" dedi.
'Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Törpü Yeliz' karakterinin ardından 'Yaprak Dökümü'nün 'Leyla'sı olarak izleyici karşısına çıkan Gökçe Bahadır, 2022 yılında Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp aşk yaşamaya başladığı müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturmuştu.
