4 yıl geride kaldı! Seda Sayan'a biricik eşinden romantik jest!
Magazin dünyasının sevilen isimleri Seda Sayan ile Çağlar Ökten evliliklerinde 4. yılı geride bıraktı. Ökten’in,biricik eşine yaptığı romantik jest ise takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Nikâhta Sayan'ın şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Ökten'in şahitliğini ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun üstlenmişti.
Düğünlerinden bu yana sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan çift, evliliklerinde 4. yılı geride bıraktı. Yıl dönümlerinde romantik anlar yaşayan ünlü çift, takipçilerini yine mest etti.
Seda Sayan, eşinin kendisine hazırladığı yıl dönümü sürprizini Instagram hesabından paylaştı. Ökten'in aldığı çiçeği takipçilerine gösteren Sayan, mutluluğunu gizleyemedi.
Mutlu evlilikleri ile sık sık konuşulan ünlü çift, sosyal medya kullanıcılarına yine "Bize de nasip olur mu?" dedirtti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 27 Kasım maç takvimi | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe, Samsunspor…
- Ne kalorifer ne soba! Japonların kışın ısınma tekniği şaşırtıyor
- Sizi güzellik uykusuna yatıracak 3-2-1 kuralı nasıl uygulanır? Adım adım rehber
- Ergenlik sandığınızdan daha uzun! Bilim insanları açıkladı: İnsan beyni 5 evreden geçiyor
- Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman? Final yayın takvimi
- Canan Karatay’dan süper zeka için kahvaltı önerisi: Uzun süre tok tutuyor
- İstanbul'da 4 gün boyunca bu yollar kapalı olacak! İşte alternatif güzergahlar
- Hong Kong nerede, hangi ülkeye bağlı? Konumu ve güncel nüfus bilgisi
- 27 Kasım trafiğe kapalı yollar listesi: Ankara'da hangi yollar kapalı, neden?
- Yeniden Değerleme Oranı belli oldu: 2026 vergi, harç ve ceza ücretleri ne kadar olacak?
- Breidablik-Samsunspor maç saati kaçta? UEFA Konferans Ligi Samsunspor maçı hangi kanalda?
- 2026’da evlenecekler dikkat! Ailelere devletten büyük destek: Toplam 645 bin TL cepte