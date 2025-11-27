27 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri 4 yıl geride kaldı! Seda Sayan'a biricik eşinden romantik jest!

4 yıl geride kaldı! Seda Sayan'a biricik eşinden romantik jest!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 16:18
ABONE OL
4 yıl geride kaldı! Seda Sayan’a biricik eşinden romantik jest!

Magazin dünyasının sevilen isimleri Seda Sayan ile Çağlar Ökten evliliklerinde 4. yılı geride bıraktı. Ökten’in,biricik eşine yaptığı romantik jest ise takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Nikâhta Sayan'ın şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Ökten'in şahitliğini ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun üstlenmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Düğünlerinden bu yana sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan çift, evliliklerinde 4. yılı geride bıraktı. Yıl dönümlerinde romantik anlar yaşayan ünlü çift, takipçilerini yine mest etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Seda Sayan, eşinin kendisine hazırladığı yıl dönümü sürprizini Instagram hesabından paylaştı. Ökten'in aldığı çiçeği takipçilerine gösteren Sayan, mutluluğunu gizleyemedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Mutlu evlilikleri ile sık sık konuşulan ünlü çift, sosyal medya kullanıcılarına yine "Bize de nasip olur mu?" dedirtti.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör