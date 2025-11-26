Survivor şampiyonu askere gidiyor! "Geri sayım başladı"

Kaynak: Instagram

"DEVRELERİM BİR SES VERİN DA"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, askerliğini nerede yapacağını şu sözlerle paylaşmıştı:

''Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın.''

Canseven, Instagram'dan yayımladığı yeni mesajına; ''Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da'' şeklinde esprili bir not düştü.