26 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Magazin Haberleri Survivor şampiyonu askere gidiyor! "Geri sayım başladı"

Survivor şampiyonu askere gidiyor! "Geri sayım başladı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 14:13
ABONE OL
Survivor şampiyonu askere gidiyor! Geri sayım başladı

Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Cemal Can Canseven, asker olmak için gün sayıyor. Fenomen isim, bedelli askerliği nerede yapacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, Survivor 2020 sezonunda tüm güçlü rakiplerini yenerek şampiyon olmaya başarmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yarışmanın ardından yıldızı parlayan Canseven, sosyal medyada da rekor kırarak takipçi sayısını 3 milyon 150 bin artırmıştı.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

30 yaşındaki fenomen isim, şimdi ise bedelli askerlik için gün sayıyor.

Kaynak: Instagram Kaynak: Instagram

"DEVRELERİM BİR SES VERİN DA"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, askerliğini nerede yapacağını şu sözlerle paylaşmıştı:

''Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın.''

Canseven, Instagram'dan yayımladığı yeni mesajına; ''Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da'' şeklinde esprili bir not düştü.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör