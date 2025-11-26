Survivor şampiyonu askere gidiyor! "Geri sayım başladı"
Survivor'a katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Cemal Can Canseven, asker olmak için gün sayıyor. Fenomen isim, bedelli askerliği nerede yapacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, Survivor 2020 sezonunda tüm güçlü rakiplerini yenerek şampiyon olmaya başarmıştı.
Yarışmanın ardından yıldızı parlayan Canseven, sosyal medyada da rekor kırarak takipçi sayısını 3 milyon 150 bin artırmıştı.
30 yaşındaki fenomen isim, şimdi ise bedelli askerlik için gün sayıyor.
"DEVRELERİM BİR SES VERİN DA"
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Cemal Can Canseven, askerliğini nerede yapacağını şu sözlerle paylaşmıştı:
''Manisa/ Alaşehir. Haziranda görüşürüz. Devre arkadaşlarımı bulmam lazım bana ulaşın.''
Canseven, Instagram'dan yayımladığı yeni mesajına; ''Askerliğe sevk belgemi aldım, geri sayım başladı. Aralık Manisa Alaşehir devrelerim bir ses verin da'' şeklinde esprili bir not düştü.
