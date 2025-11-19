Apartmanı ayağa kaldırdı! Derya Uluğ ve Asil Gök’ün komşu kabusu!

19 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 09:45
Derya Uluğ’un sevgilisi, ünlü müzisyen Asil Gök ile komşusu Nazlı E. arasında bir süredir gürültü nedeniyle yaşanan gerilim büyüdü. Sinir krizi geçirerek apartmanı ayağa kaldıran Nazlı E.'ye, diğer komşular müdahale etmeye çalışırken Asil Gök'ün "İçeride çocuk var!" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ve müzisyen sevgilisi Asil Gök, yüksek sesli aktiviteler yapan ve kendilerini rahatsız eden komşuları Nazlı E.'den şikayetçi olmuştu.

Sevgilisi Derya Uluğ ve avukatları ile birlikte adliyeye gelen ünlü müzisyen, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde; Nazlı E.'nin uzun süredir komşularına rahatsızlık verme derecesinde yüksek sesli aktiviteler yaptığı, bu durumun 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarını kapsadığı belirtildi.

ASILSIZ İDDİALARDA BULUNDU

Dilekçede, şüpheli konumdaki Nazlı E.'nin 6 Kasım 2025 tarihinde bir televizyon kanalına röportaj vererek, Asil Gök'ün stüdyosundan gelen sesler nedeniyle rahatsız olduğunu söylediği, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Ünlü müzisyen bu tarihten sonra da rahatsız edildi.

ZORLA EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz pazartesi gecesi ise Nazlı E.'nin, ünlü müzisyenin kapısını zorlayarak daireye zorla girmeye çalıştığı iddia edildi. Olay sırasında evde misafirlerin de bulunduğu, kapıya zarar verildiği ve gürültü nedeniyle binada huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.

UZAKLAŞTIRMA TALEBİ

Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve site yönetimi tutanakları da savcılığa sunuldu. Şüpheli hakkında adli makamlardan 'uzaklaştırma' ve 'koruma' kararı talep edildi.

KOMŞULAR DEVREDE

SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Tüm bunların ardından yaşanan kavganın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Nazlı E.'nin, müzisyenin evinin önünde tehditler savurup ardından sinir krizi geçirdiği görülüyor.

Yaşanan olay sonrası diğer komşular devreye girerek Nazlı E.'yi sakinleştirmeye çalışıyor.

Görüntülerde, Asil Gök'ün kapının önünde bağıran Nazlı E.'ye "İçeride çocuk var" dediği görülüyor.

