13 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Gamze Özçelik Gazze’de minik kalplere dokundu! "Bir gülüş her şeyi değiştirir"

Gamze Özçelik Gazze’de minik kalplere dokundu! "Bir gülüş her şeyi değiştirir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 08:46 Güncelleme: 13.11.2025 08:47
ABONE OL
Gamze Özçelik Gazze’de minik kalplere dokundu! Bir gülüş her şeyi değiştirir

Savaşın gölgesinde büyümeye çalışan Filistinli çocuklara umut olmak için yola çıkan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'de anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Renkli balonlar, oyun alanları ve kahkahalarla dolu şenlikte, çocuklar bir günlüğüne de olsa savaşın acılarını unuttu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

SABAH Gazetesi'nden Ömer Karahan, Özçelik'in bu anlamlı ziyaretini şu ifadelerle kaleme aldı:

Bazen bir tebessüm, bir oyuncaktan daha değerlidir... Hele ki savaşın ortasında büyümeye çalışan bir çocuk için. Gamze Özçelik, yıllardır gösterdiği insani duyarlılığın bir örneğini daha sergileyerek Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında bu kez Gazze'deki çocuklara umut oldu.

Savaşın gölgesinde yaşayan yüzlerce çocuk, belki ilk defa bu kadar kahkaha attı. Renkli balonlar, yüz boyama etkinlikleri, oyun alanları...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hepsi bir günlüğüne bile olsa, o çocukların gözlerinde yeniden çocuk olmanın ışığını yaktı. Bir yandan çocukların yüzündeki boyalarla kahkahaları yankılanırken, diğer yandan kalplerimize dokunan sessiz bir mesaj yükseldi; umut hala var...

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"BİR GÜLÜŞ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR"

Gamze Özçelik ve ekibinin düzenlediği bu şenlik, sadece bir etkinlik değil; aslında bir vicdan çağrısıydı. Filistin için, Gazze için "Unutmadık, yanınızdayız" demenin en insani haliydi. Derneğin gönüllüleri, bölgede hem eğlence hem de yardım desteği sunarak, çocuklara oyuncak, kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Gamze Özçelik, "Bir gülüş, her şeyi değiştirir. Gazze'deki minik kalpler, bugün yeniden oyun oynadı, güldü., umutlandı... Çünkü her çocuk, huzurlu bir günü hak ediyor. Bunun için aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Gamze Özçelik yıllardır iyiliğin, insanlığın ve dayanışmanın sahnesinde var olmaya devam ediyor. Özçelik, bugün dünyanın en zor coğrafyalarında güzelliğin bambaşka bir tanımını yapıyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör