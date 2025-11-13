Gamze Özçelik Gazze’de minik kalplere dokundu! "Bir gülüş her şeyi değiştirir"
Savaşın gölgesinde büyümeye çalışan Filistinli çocuklara umut olmak için yola çıkan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'de anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Renkli balonlar, oyun alanları ve kahkahalarla dolu şenlikte, çocuklar bir günlüğüne de olsa savaşın acılarını unuttu.
SABAH Gazetesi'nden Ömer Karahan, Özçelik'in bu anlamlı ziyaretini şu ifadelerle kaleme aldı:
Bazen bir tebessüm, bir oyuncaktan daha değerlidir... Hele ki savaşın ortasında büyümeye çalışan bir çocuk için. Gamze Özçelik, yıllardır gösterdiği insani duyarlılığın bir örneğini daha sergileyerek Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında bu kez Gazze'deki çocuklara umut oldu.
Savaşın gölgesinde yaşayan yüzlerce çocuk, belki ilk defa bu kadar kahkaha attı. Renkli balonlar, yüz boyama etkinlikleri, oyun alanları...
Hepsi bir günlüğüne bile olsa, o çocukların gözlerinde yeniden çocuk olmanın ışığını yaktı. Bir yandan çocukların yüzündeki boyalarla kahkahaları yankılanırken, diğer yandan kalplerimize dokunan sessiz bir mesaj yükseldi; umut hala var...
"BİR GÜLÜŞ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR"
Gamze Özçelik ve ekibinin düzenlediği bu şenlik, sadece bir etkinlik değil; aslında bir vicdan çağrısıydı. Filistin için, Gazze için "Unutmadık, yanınızdayız" demenin en insani haliydi. Derneğin gönüllüleri, bölgede hem eğlence hem de yardım desteği sunarak, çocuklara oyuncak, kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.
Gamze Özçelik, "Bir gülüş, her şeyi değiştirir. Gazze'deki minik kalpler, bugün yeniden oyun oynadı, güldü., umutlandı... Çünkü her çocuk, huzurlu bir günü hak ediyor. Bunun için aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Gamze Özçelik yıllardır iyiliğin, insanlığın ve dayanışmanın sahnesinde var olmaya devam ediyor. Özçelik, bugün dünyanın en zor coğrafyalarında güzelliğin bambaşka bir tanımını yapıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağanak alarmı verildi: Kuvvetli yağış ve kar haritada! Meteoroloji il il sıraladı! O saatlerde pik yapacak
- Öğretmenler Günü ne zaman, 2025’te hangi güne denk geliyor? 24 Kasım’ın tarihçesi ve anlamı
- Herkes dalıp gidiyor ama kimse bilmiyor! O dalgınlığın ardındaki sır ne?
- Oysa herkes zararlı sanırdı! Sabah kahvesi görünmez bir kahraman mı? Kalp üzerindeki şaşırtıcı etkisi
- İSTANBUL’DA 10 SAATLİK KESİNTİ! Elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Gülümsemenizin arkasındaki bilim! Ağız bakterilerinin mutluluk üzerindeki etkisi ne?
- Lezzet tuzağı mı şifa kaynağı mı? Bir porsiyonu bile önemli: Hurma hakkında bilmeniz gerekenler
- 2026 MEB TATİL TAKVİMİ | Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil hangi tarihte başlayacak?
- Sinemalarda halk günü ne zaman? Halk günü sinema biletleri ne kadar?
- Kişilik testi: Timsah mı tekne mi? 3 saniyede burcunun gizli özelliklerini öğren
- Sadece bir lokma bile yeter! Gizli kilo sebebi: Bu saatten sonra ağzınıza bir şey koymayın
- Emlak vergilerine yeni düzenleme mi geliyor? Emlak vergileri düşecek mi, ödemeler ne zaman?