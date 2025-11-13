Gamze Özçelik Gazze’de minik kalplere dokundu! "Bir gülüş her şeyi değiştirir"

"BİR GÜLÜŞ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİR"

Gamze Özçelik ve ekibinin düzenlediği bu şenlik, sadece bir etkinlik değil; aslında bir vicdan çağrısıydı. Filistin için, Gazze için "Unutmadık, yanınızdayız" demenin en insani haliydi. Derneğin gönüllüleri, bölgede hem eğlence hem de yardım desteği sunarak, çocuklara oyuncak, kıyafet ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıttı.

Gamze Özçelik, "Bir gülüş, her şeyi değiştirir. Gazze'deki minik kalpler, bugün yeniden oyun oynadı, güldü., umutlandı... Çünkü her çocuk, huzurlu bir günü hak ediyor. Bunun için aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Gamze Özçelik yıllardır iyiliğin, insanlığın ve dayanışmanın sahnesinde var olmaya devam ediyor. Özçelik, bugün dünyanın en zor coğrafyalarında güzelliğin bambaşka bir tanımını yapıyor.

Kaynak: Sosyal medya