Sosyete bu olayı konuşuyor! Eşinin törenine sevgilisiyle geldi!

Bu arada Kamil Bey törene, Caroline Hanım'ın kız kardeşi Christina Giraud ile birlikte geldi ve gören herkes önce gözlerine inanamadı. Zaten törende olan iş ve sosyete dünyasından davetliler, ödüller kadar, törenin bu sürpriz konuğunu konuştu.

Caroline Koç'un Kamil Tatari ile aşkına en başta kızlarından onay çıkmıştı, ardından da Koç Ailesi'nden onay çıkmış ki, Mustafa V. Koç anısına düzenlenen törene bile katılmasına izin verilmiş.

