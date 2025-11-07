Sosyete bu olayı konuşuyor! Eşinin törenine sevgilisiyle geldi!

07 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 08:43 Güncelleme: 07.11.2025 08:48
Merhum Mustafa V. Koç anısına düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün dokuzuncusu sahiplerini buldu. Eşi Caroline Koç’un ev sahipliğinde gerçekleşen gece, iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Törene katılan sürpriz bir davetli herkesi şaşırttı.

2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, eşi için düzenlediği törene sevgilisini de davet etti.2016 yılında hayatını kaybeden Mustafa V. Koç anısına düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" töreninin dokuzuncusu, önceki akşam iş, cemiyet ve spor dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt şu ifadeleri kullandı:

Sözünü ettiğim davetli Kamil Tatari. Bilenler bilir, bilmeyenler için söyleyeyim; Kamil Tatatiri, Caroline Koç'un sevgilisi.

Caroline Hanım, İzmir'den hemşerisi olan Kamil Bey ile yıllara dayanan arkadaşlıklarını 2020'de aşka dönüştürmüştü ancak ilişkisini hep gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak eşinin adına verilen ödül törenine, sevgilisini davet etmesi ilginçti doğrusu.

Bu arada Kamil Bey törene, Caroline Hanım'ın kız kardeşi Christina Giraud ile birlikte geldi ve gören herkes önce gözlerine inanamadı. Zaten törende olan iş ve sosyete dünyasından davetliler, ödüller kadar, törenin bu sürpriz konuğunu konuştu.

Caroline Koç'un Kamil Tatari ile aşkına en başta kızlarından onay çıkmıştı, ardından da Koç Ailesi'nden onay çıkmış ki, Mustafa V. Koç anısına düzenlenen törene bile katılmasına izin verilmiş.

ÜÇ ÖDÜL VERİLDİ

2016'da vefat eden Mustafa V. Koç anısına bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Mustafa V. Koç Sor Ödülü töreni, yine iş, cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Gecenin ev sahibi Caroline Koç'un konuşmasıyla başlayan törende ödüller açıklandı.

Bu yıl ödüller, Olimpik kategoride milli eskrimci Dr. Enver Yıldırım'a, paralimpik kategoride ise milli masa tenisçi Abdullah Öztürk'e gitti. Bu yıl ilk kez verilen 'Yaşam Boyu Spora Katkı Ödülü' ise olimpiyat şampiyonu efsane güreşçi Ahmet Ayık'a takdim edildi.

