Aslıhan Karalar’dan Sinan Akçıl açıklaması!

Aslıhan Karalar, bir süre önce şarkıcı Sinan Akçıl ile adının anılması hakkında konuştu.

SABAH'ın haberine göre; Güzel oyuncu, "Sadece aynı ortamda bulunduk. Sinan eski arkadaşım. Gereken açıklamayı kendisi de yaptı" diyerek, iddiaları yalanladı.

Karalar ayrıca, dikey bir dizide rol aldığını ve farklı karakterin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Kaynak: Sosyal medya