Göçebe hayata veda: Oyuncu Elvin Levinler'den şaşırtan karar!
Alemin Kralı dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Elvin Levinler ve mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, uzun yıllardır göçebe bir hayat sürüyorlardı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, aldıkları radikal kararla takipçilerini şaşırttı.
Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, özel hayatıyla adından söz ettirdi.
Uzun yıllardır dünyayı dolaşarak "göçebe" bir yaşam süren oyuncu Elvin Levinler ve mimar eşi Bülent Kocamanoğlu, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinin beğenisini topluyordu. Ancak çift, hayranlarını şaşırtan radikal bir kararla bu yaşam tarzına nokta koydu.
2016 yılında evlenen çift, evliliklerinin ardından sürekli seyahat ederek farklı şehirlerde ve ülkelerde konaklıyordu. Bavullarıyla bir otelden diğerine geçerek özgür bir yaşam süren çift, 9 yılın ardından bu tempodan yoruldu.
3+1 EVE TAŞINDILAR!
SABAH'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; çift, artık yerleşik hayata geçme kararı aldı. İstanbul'da 3+1 bir eve taşınan Levinler ve Kocamanoğlu, yeni düzenlerine adapte olmaya başladı.
Seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seven ikilinin neden böyle bir değişikliğe gittiği ise takipçileri arasında merak konusu oldu.
