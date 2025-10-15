Alişan'dan Sinan Akçıl'ın "erkek gibi giyinin" sözlerine destek!
Ünlü türkücü Alişan, Sinan Akçıl’ın "erkek gibi giyinin" destek vererek, çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü isim, sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini vurgularken, Türkiye’de iş yapan sanatçıların gerçekçi olması gerektiğini savundu.
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Sinan Akçıl, sahne performansı sırasında yarı çıplak sahneye çıkan Edis'e isim vermeden göndermede bulunmuştu.
"ERKEK GİBİ GİYİNİN"
Akçıl, "Gömleğim transparan değil, göğüs uçlarımı göremiyorsunuz. Çünkü ben erkek gibi giyinmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözlere destek ise ünlü türkücü Alişan'dan geldi. Alişan, sanatçıların topluma örnek olması gerektiğini vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, Türkiye'de iş yapan sanatçıların gerçekçi olması gerektiğini savundu.
"ERKEK ERKEK GİBİ GİYİNMELİ"
Alişan, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili şunları söyledi:
"Erkek; erkek gibi, kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor. Bir sanatçı, ister istesin ister istemesin topluma örnek olur. Biz, dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz. Türkiye'ye iş yapıyoruz, gerçekçi olalım."
