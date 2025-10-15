Alişan'dan Sinan Akçıl'ın "erkek gibi giyinin" sözlerine destek!

Kaynak: Instagram

"ERKEK ERKEK GİBİ GİYİNMELİ"

Alişan, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili şunları söyledi:

"Erkek; erkek gibi, kadın da kadın gibi giyinmeli. Erkeğe de transparan olmuyor. Bir sanatçı, ister istesin ister istemesin topluma örnek olur. Biz, dünyaya iş yapan sanatçılar değiliz. Türkiye'ye iş yapıyoruz, gerçekçi olalım."