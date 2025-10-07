Nükhet Duru hastanelik oldu! Konserleri ertelendi
71 yaşındaki efsane sanatçı Nükhet Duru'yu akrep soktu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan ünlü ismin, konserleri de ileri tarihe ertelendi.
Son dönemde sahne tarzı ve iddialı kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Nükhet Duru, akrep sokması sonucu hastanelik oldu.
Duru'nun, zehirli bir akrep tarafından sokulmasının ardından İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre ünlü sanatçı hemen tedavi altına alındı ve doktorları birkaç gün boyunca dinlenmesini tavsiye etti. Sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtilen Duru'nun, bu nedenle yaklaşan konser programı geçici olarak ertelendi.
HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulunan Nükhet Duru, genç yaşlarda yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadelesini anlatmıştı.
Duru o dönemi, "MS bana ağır bir krizle geldi, yaklaşık altı ay yürüyemedim. Bu hastalığı huysuz bir yılan gibi gördüm, başını okşaya okşaya bugüne kadar geldik."
sözleriyle dile getirmişti.
Hayranlarını endişelendiren bu gelişme sonrası sosyal medyada "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
