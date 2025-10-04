Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti!
Yeşilçam'ın emektar isimlerinden olan Recep Bülbülses'in nefes darlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Müzik camiasında da adından söz ettiren Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Recep Bülbülses'ten acı haber geldi.
RECEP BÜLBÜLSES'TEN ACI HABER!
Bir süredir astım rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü isim, nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ!
Onur Akay, yaşadığı sağlık sorunları ve ekonomik zorluklar nedeniyle gündeme gelen Bülbülses'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
CENAZE BİLGİLERİ BELLİ OLDU
Ünlü ismin naaşının bugün (4 Ekim 2025 Cumartesi) Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Edirnekapı Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.
