Ebru Gündeş’ten boşanan Murat Özdemir İstanbul gecelerinde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 13:04 Güncelleme: 04.10.2025 13:08
Geçtiğimiz hafta, Ebru Gündeş ile evliliğini tek celsede bitiren iş insanı Murat Özdemir, İstanbul gecelerinde kameralara yakalandı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kendisinden 12 yaş küçük eşi Murat Osman Özdemir ile geçtiğimiz hafta Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Boşanmanın ardından Özdemir, önceki gece İstanbul'un ünlü bir mekanında objektiflere takıldı.

Sabah'ın haberine göre; Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiren Özdemir, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak hızlı adımlarla aracına yöneldi.

Sessizliğini koruyan Özdemir, geceyi evinde noktaladı.

BOŞANIR BOŞANMAZ İMAJ DEĞİŞTİRDİ!

Öte yandan 1,5 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, yeni hayatına yeni imajıyla başladı.

Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı yeni imajıyla dikkat çekti.

