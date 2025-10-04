Aşkını böyle ilan etti! Özgü Kaya’dan Murat Dalkılıç paylaşımı

04 Ekim 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2025 11:40
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya arasındaki sürpriz aşk belgelenmişti. Çift, geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntülenirken güzel oyuncu, ilk kez aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç, aşkı doludizgin devam ediyor. Çift geçtiğimiz ay ilk kez kameraların karşısına çıkmış ve el ele görüntülemişti.

Gözlerden uzak sürdükleri ilişkilerini ilan eden çiftten sürpriz hamle geldi. Murat Dalkılıç'ı sahnede izlemeye giden Özgü Kaya, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Sevgilisinin sahneden karesini kalp emojisi koyarak paylaşan Kaya, aşkını ilan etmiş oldu.

AYVALIK'A TAŞINDI

Öte yandan Murat Dalkılıç, sevgilisinin yeni projesinde yalnız bırakmamaya karar vermişti.

Yoğun iş temposu nedeniyle Kaya'yı göremediğini söyleyen Dalkılıç, "Özgü'ye, 'Hadi ben de seninle geleyim' dedim. O yüzden Ayvalık'a taşındım. Günlük her şeyine şahit oluyorum orada" demişti.

