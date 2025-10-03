Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’dan samimi açıklamalar

Kaynak: ATV

"İLK DEFA KOYUN SAĞDIM"

Karakterle ilgili geçirdiği hazırlık sürecinin yoğunluğuyla ilgili de açıklamalar yapan deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar, karakteri için kılıç eğitimi ve oba hayatına ilişkin eğitimler aldığını ifade etti.

Oyuncu ayrıca eğitim sürecinde yaşadığı farklı deneyimleri de aktararak "ilk defa koyun sağdım" açıklamasıyla sözlerini noktaladı.