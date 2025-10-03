03 Ekim 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2025 13:19
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’dan samimi açıklamalar

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi’nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Bennu Yıldırımlar dizi ve hayat verdiği “Malhun Hatun” karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu yeni sezonda heyecanın daha da artacağını vurguladı.

"MALHUN HATUN BÜTÜN KADINLARIN ÖRNEK ALACAĞI BİR KARAKTER"

Dizide Orhan Bey'in annesi ve tarihteki ilk valide sultan "Malhun Hatun" karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Bennu yıldırımlar rolü için "Heyecan verici ve büyük bir keyifle altından kalkmaya çalışacağım." açıklamasıyla sözlerini sürdürürken karakterin kadınların örnek alabileceği bir karakter olduğunu vurguladı.

"İLK DEFA KOYUN SAĞDIM"

Karakterle ilgili geçirdiği hazırlık sürecinin yoğunluğuyla ilgili de açıklamalar yapan deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar, karakteri için kılıç eğitimi ve oba hayatına ilişkin eğitimler aldığını ifade etti.

Oyuncu ayrıca eğitim sürecinde yaşadığı farklı deneyimleri de aktararak "ilk defa koyun sağdım" açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, yakında atv'de!

