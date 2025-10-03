Kuruluş Orhan'ın Malhun Hatun'u Bennu Yıldırımlar'dan samimi açıklamalar
Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi’nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Bennu Yıldırımlar dizi ve hayat verdiği “Malhun Hatun” karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
Dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu yeni sezonda heyecanın daha da artacağını vurguladı.
"MALHUN HATUN BÜTÜN KADINLARIN ÖRNEK ALACAĞI BİR KARAKTER"
Dizide Orhan Bey'in annesi ve tarihteki ilk valide sultan "Malhun Hatun" karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Bennu yıldırımlar rolü için "Heyecan verici ve büyük bir keyifle altından kalkmaya çalışacağım." açıklamasıyla sözlerini sürdürürken karakterin kadınların örnek alabileceği bir karakter olduğunu vurguladı.
"İLK DEFA KOYUN SAĞDIM"
Karakterle ilgili geçirdiği hazırlık sürecinin yoğunluğuyla ilgili de açıklamalar yapan deneyimli oyuncu Bennu Yıldırımlar, karakteri için kılıç eğitimi ve oba hayatına ilişkin eğitimler aldığını ifade etti.
Oyuncu ayrıca eğitim sürecinde yaşadığı farklı deneyimleri de aktararak "ilk defa koyun sağdım" açıklamasıyla sözlerini noktaladı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.
Kuruluş Orhan, yakında atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 7 EKİM BİM AKTÜEL KATALOĞU Haftanın indirimleri neler? Buğday unu 199 TL, Sucuk 235 TL…
- EUROLEAGUE 2. HAFTA | Zalgiris-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Cuma günleri çekilecek tesbihler ve zikirler| Cuma günü hangi sureler okunur? ARAPÇA-TÜRKÇE
- Sonbahar yağmurları başlıyor! Meteorolojiden 9 ile kuvvetli yağış uyarısı: 3 Ekim Cuma hava nasıl olacak?
- KİRA ZAMMI ARTIŞ ORANI HESAPLAMA: 2025 Ekim Ayında Kiralara Kaç TL Zam Gelecek? İşte yeni kira zammı oranı!
- Windows 10 desteği ne zaman bitiyor? Neler yapılabilir?
- Gözlerinizi alamayacaksınız! Ekim ayında izlenmesi gereken büyüleyici gökyüzü olayları: Dolunay, meteor yağmuru…
- 2 Ekim Marmara Denizi depremini hangi iller hissetti? İstanbul’da deprem kaç saniye sürdü?
- İstanbul’da yarın okullar tatil mi? 3 Ekim okul var mı? MEB-Valilik açıklama…
- UEFA Konferans Ligi | Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ŞAMPİYONLAR KUPASI FİNALİ: Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- KYK kahvaltı saatleri kaçta başlıyor? KYK yurtlarında kahvaltı saatleri hafta içi ve hafta sonu kaçta bitiyor?