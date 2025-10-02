Gazze için tek ses çıkmadı! "Tekneli ünlüler neredesiniz?"
Yaz aylarını lüks teknelerinde geçirip sosyal medyayı tatil kareleriyle dolduran ünlü isimler, Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Global Sumud Filosu hakkında tek bir söz etmedi. Konuyu köşesine taşıyan Yüksel Aytuğ, sessiz kalan popüler isimlere dikkat çekti.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri tarafından yasa dışı şekilde alıkonulmaya çalışıldı.
Bu insani yardım yolculuğu, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Türkiye'de yaz boyunca lüks teknelerinden tatil paylaşımları yapan ünlü isimlerin sessizliği dikkat çekti.
Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, köşesinde bu sessizliği sert sözlerle eleştirdi. "Tekneli ünlüler neredesiniz?" diye soran Aytuğ, şu ifadeleri kullandı:
TEKNELİ ÜNLÜLER NEREDESİNİZ?
"Onları sosyal medyalarında lüks tekneleriyle hava atarken sık sık izleriz. Ata Demirer, Acun Ilıcalı, Gani Müjde, Kıvanç Tatlıtuğ, Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti, Ayhan Sicimoğlu ve niceleri...
Tekneleriyle yaz boyunca maviliklerde süzülürler. Hatta bazıları yılın 8 ayını teknelerinde geçiren deniz tutkunlarıdır. Allah daha iyilerini de nasip etsin.
Ancak beklerdim ki içlerinden en az biri, Gazze'ye umut taşıyan Sumud filosuna teknesiyle katılsın. "Gidip Gazze açıklarında İsrail donanması ile çatışsınlar" demiyorum tabii ki.
Ama hiç olmazsa sembolik olarak yolculuğun bir bölümünde aktivistlere eşlik etselerdi keşke.
Eminim popüler güçleriyle bu insanlık çığlığına nefes olurlardı. Ancak bırakın eşlik etmeyi, bu filonun misyonu üzerine sosyal medyalarında tek bir teşvik edici, cesaret verici paylaşımlarına rastlamadım.
Belli ki enerjilerini Göcek koylarında tekneye gözleme sipariş etmeye sakladılar...
