Dilan Çiçek Deniz ayrılık acısına dayanamadı! Kilo kampına girdi

Kaynak: Instagram

KİLO ALMAK İÇİN KAMPA GİRDİ

Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 8 kilo zayıflayan güzel oyuncu zayıflığıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Kilo almak için kampa girdim. Sporla yaparak kilo almak istiyorum."

Dilan Çiçek Deniz, dijital platforma yayınlanacak bir proje için kamera karşısına geçtiğini söyledi.



1.77 kilo boyunda ve 55 kilo ağırlığında olan Deniz, eski haline dönmek için çabalıyor.