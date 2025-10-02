Dilan Çiçek Deniz ayrılık acısına dayanamadı! Kilo kampına girdi

02 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 16:57
Rafael Cemo Çetin'le ilişkisini sonlandıran oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ayrılık acısıyla kilo verdi. Ünlü oyuncu kilo almak için çalışmalara başladı.

Yaklaşık 1 yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin yollarını ayrıma kararı almıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Dilan Çiçek Deniz, sürekli sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile paylaşım yapıyordu.

Hatta çiftin yakında evlenecekleri bile söyleniyordu. Ancak Çıtak'ın bu ilişkisi de hüsranla noktalandı. Bir etkinliğe katılan güzel isim ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

8 KİLO VERMİŞTİ

30 yaşındaki güzel oyuncu, "Çok konuşmaya gerek yok, arkadaşız bitmesi gerekenler bitti. Keyfimiz yerinde." dedi.

KİLO ALMAK İÇİN KAMPA GİRDİ

Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 8 kilo zayıflayan güzel oyuncu zayıflığıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Kilo almak için kampa girdim. Sporla yaparak kilo almak istiyorum."

Dilan Çiçek Deniz, dijital platforma yayınlanacak bir proje için kamera karşısına geçtiğini söyledi.

1.77 kilo boyunda ve 55 kilo ağırlığında olan Deniz, eski haline dönmek için çabalıyor.

