Boğaz'da görkemli kutlama! Alman futbol efsanesinin eski eşi yeni yaşına Türkiye'de girdi
Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus’un eski eşi Marijana Matthaus, 54. yaş gününü İstanbul’da görkemli bir şekilde kutladı. Marijana, odasından teknelere, Boğaz manzaralı mekanlara kadar üç ayrı noktada eğlencenin tadını çıkardı.
Bayern Münih ve Inter Milan formalarıyla futbol tarihine adını yazdıran Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus'un eski eşi Marijana Matthaus, 54. yaş gününü İstanbul'da görkemli bir şekilde kutladı.
SABAH'ın haberine göre; İstanbul'un en lüks otellerinden birinde konaklayan Marijana, hem odasında, hem teknede, hem de Boğaz manzaralı bir mekanda 3 ayrı kutlama yaptı.
Önce odasında arkadaşlarıyla eğlenen Matthaus, ardından Boğaz'da lüks bir tekne turuna çıktı. Geceyi ise İstanbul'un eşsiz manzarasına sahip seçkin bir mekânda noktalayarak unutulmaz anlar yaşadı.
4 kız arkadaşıyla eğlenen Marijana, "Herkese, her şey için çok teşekkür ederim. İstanbul'u çok seviyorum, bu kutlama benim için unutulmaz oldu" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’ler
- Ekime fırtına gibi giriş: Balkanlardan soğuk, Akdeniz’den yağmur geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor? 1 Ekim hava durumu
- Optik İllüzyon: Rengarenk mantarların arasında bir fare gizleniyor! 7 saniyede onu saklandığı yerden çıkarabilir misin?
- KOSGEB İş Geliştirme Desteği 3. Dönem Başvuru Ekranı: 1,5 milyon TL destekten kimler faydalanabilir, şartları neler?
- Hayat kurtaran 5 dakika: Fazla uyumak kalbi nasıl etkiler? En basit yöntem…
- 30 Eylül Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var, GS maçı bugün mü? Hangi takım saat kaçta oynayacak?
- 30 Eylül Marmaray-metro seferleri uzatıldı mı? GS maç günü ek seferler var mı, hangi hatlar saat kaça kadar açık olacak?
- 1-7 Ekim ŞOK aktüel katalog: Bu hafta ŞOK indirimlerinde neler var? 2 kg un 44.90 TL, 500 g çay 149 TL
- UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- TOKİ'den 48 ilde 509 konut ve iş yeri sahibi olma fırsatı: Başvurular başladı mı, nasıl yapılacak? Hangi şehirlerde satış var?
- YKS ek tercih başvuru ekranı ne zaman kapanacak, ek tercih süreci ne zaman bitiyor?
- ŞAMPİYONLAR LİGİ | Chelsea-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?