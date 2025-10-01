Boğaz’da görkemli kutlama! Alman futbol efsanesinin eski eşi yeni yaşına Türkiye’de girdi

01 Ekim 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 09:04
Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus’un eski eşi Marijana Matthaus, 54. yaş gününü İstanbul’da görkemli bir şekilde kutladı. Marijana, odasından teknelere, Boğaz manzaralı mekanlara kadar üç ayrı noktada eğlencenin tadını çıkardı.

Bayern Münih ve Inter Milan formalarıyla futbol tarihine adını yazdıran Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus'un eski eşi Marijana Matthaus, 54. yaş gününü İstanbul'da görkemli bir şekilde kutladı.

SABAH'ın haberine göre; İstanbul'un en lüks otellerinden birinde konaklayan Marijana, hem odasında, hem teknede, hem de Boğaz manzaralı bir mekanda 3 ayrı kutlama yaptı.

Önce odasında arkadaşlarıyla eğlenen Matthaus, ardından Boğaz'da lüks bir tekne turuna çıktı. Geceyi ise İstanbul'un eşsiz manzarasına sahip seçkin bir mekânda noktalayarak unutulmaz anlar yaşadı.

4 kız arkadaşıyla eğlenen Marijana, "Herkese, her şey için çok teşekkür ederim. İstanbul'u çok seviyorum, bu kutlama benim için unutulmaz oldu" dedi.

