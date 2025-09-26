Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı | Cenaze programı belli oldu
Sanat dünyasının sevilen ismi Güllü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Acı haberi, sanatçının oğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçının son görüntüleri ortaya çıkarken Yalova Valiliği, olaya ilişkin açıklama yaptı. Öte yandan Güllü'nün cenaze programı da belli oldu.
Sahne adıyla Güllü olarak bilinen ünlü şarkıcı Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şarkcının hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından oğlu Tuğberk Yavuz ve yakınları tarafından teslim alındı. Bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan Yavuz'un, arkadaşlarının desteğiyle ayakta durduğu görüldü. Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'ya götürüldü. Şarkıcının cenazesi yarın (27 Eylül 2025) Tuzla Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
ACI HABERİ DUYURDU
51 yaşındaki sanatçının vefat haberini duyuran oğlu Tuğberk Gülter, "intihar" iddialarına şu sözlerle açıklık getirdi:
"Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." dedi.
"ELİM BİR KAZA"
Oğlu, "Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." diye ekledi.
"KENDİ HALİNDE ZARARSIZDI"
Şarkıcının komşusu Halit Becergen (73) ise gazetecilere, komşularının haber vermesi üzerine durumu öğrendiğini söyledi.
Tut ile yaklaşık 1,5 yıldır komşu olduklarını anlatan Becergen, "İyiydi, kendi halinde zararsızdı, sanatçıydı zaten. Allah taksiratını affetsin, geride kalanlara sabır versin." dedi.
"HİÇ UYUMADIK"
Esnaf Sezgin Kaya da Tut'un yaşamını yitirmesi nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "İyi bir insan ve iyi bir sanatçıydı. Esnaf tarafından sevilen bir sanatçıydı. Akşamdan beri hiç uyumadık. Allah kalanlara sabır versin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnşallah geride kalanlar Güllü'nün kıymetini bilirler." ifadelerini kullandı.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6.katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün son görüntüleri de ortaya çıktı.Ünlü sanatçı, yazlığının kapısını güvenlikli hale getirmişti.
"ARTIK KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"
Şifre ve kamera taktıran Güllü burada yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" demişti.
Komşusu İsmet Helvacıoğlu da sosyal medyadaki yanlış haberlerin kesinlikle yalan olduğunu ifade ederek, "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir abimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı " diye konuştu.
SANAT CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI
Acı haberin ardından ünlüler dünyasında da peş peşe taziye paylaşımları geldi. İşte o isimlerden bazıları...
Tuğçe Tayfur: Değerli sanatçımız Güllü hanımefendiye Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı dilerim.
Yağız Yılmaz: Yıllarca aynı sahneyi paylaştığım, konserlerde ve turnelerde omuz omuza olduğum değerli dostum, canım ablam Güllü'yü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Acı tatlı birçok anı paylaştık. İntihar haberleri asılsızdır.
Mustafa Arapoğlu: Birlikte geçirdiğimiz güzel günleri unutmayacağım. Mekanın cennet olsun güzel ablam.
Ebru Polat: Ah be Güllü en son mesajımız, çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin güzel sesli kadın.
Doğuş: Çok üzgünüm çok... Allah rahmet eylesin Güllü mekanın cennet olsun.
Demet Akalın: Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım hatta anlamadım. Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken. İnanamıyorum hala çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
GÜLLÜ KİMDİR?
Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı.
Söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazandı. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara veren Güllü'nün iki çocuğu var. 2000'de boşanan Güllü yeniden sahnelere döndü.
