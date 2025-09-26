Ünlü sanatçı Güllü hayatını kaybetti! Son görüntüsü ortaya çıktı | Cenaze programı belli oldu

Kaynak: Instagram

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6.katından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün son görüntüleri de ortaya çıktı.Ünlü sanatçı, yazlığının kapısını güvenlikli hale getirmişti.

İşte Güllü'nün son görüntüleri / Kaynak: İHA

"ARTIK KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Şifre ve kamera taktıran Güllü burada yaptığı konuşmada, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. kamera foto kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" demişti.

Komşusu İsmet Helvacıoğlu da sosyal medyadaki yanlış haberlerin kesinlikle yalan olduğunu ifade ederek, "İki gün önce binasının kapısını güvenli hale getiren, akıllı kapı yaptıran, her gün insanların yardımına koşan, her an sakin, mutlu ve çoluğuna çocuğuna düşkün bir insan. Yakından tanıdığımız bir insanın asla intihar etmesi mümkün değil. Birkaç saat önce hasta bir abimize yemeğiniz var mı? diye soran bir insan. İçtenlikli, sevgi doluydu. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşardı " diye konuştu.