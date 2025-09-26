Ünlü şarkıcı Güllü hayatını kaybetti!

26 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 26.09.2025 08:24
Güncelleme:26.09.2025 08:27
Sanat camiasının sevilen ismi Güllü, 52 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Instagram hesabından paylaşarak duyurdu.
