Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal: "Başımıza gelse perişan olurduk"

Kaynak: ATV

Dizinin Mehmet'i Bülent İnal, hem projesi, hem de özel hayatıyla ilgili GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı.

Yeni sezon büyük bir heyecanla başladı. Fragmanlardan 'Mehmet'in öldüğünü düşündük ama durumun öyle olmadığı ilk bölümde anlaşıldı. İzleyiciyi bu sezon neler bekliyor?

Öncelikle herkes için hayırlı uğurlu bir sezon olsun. Yeni bir senaryo ekibimiz var. Kısa sürede işe adapte oldular. Çok yoğun çalışıyorlar. Onlara da başarılar diliyorum. Hikayemiz çok hızlı başladı. Merak dozu yüksek bir hikaye kurulmuş. Bu sezon da heyecanlı ve sürükleyici bir hikaye bizi bekliyor. Yeni oyuncu arkadaşlar katıldı ekibe. Daha büyük bir aile olduk. Keyifli samimi heyecanlı bir dizi bekliyor seyircimizi.

Kendisine kurulan komployu ortaya çıkarmak için ortadan kayboluyor 'Mehmet'. Kendinizi onun yerine koysanız... İnsanın yaşarken tüm ailesinden sevdiklerinden uzak olması nasıl?

Dizi karakterlerinin başına gelenler bizim başımıza gelse perişan olurduk herhalde. İnsanın en korktuğu şey sevdikleriyle sınanmaktır bence. Bu kadar yoğun olmasa da benzer zorluklarla karşılaşanlar mutlaka vardır. Ben 'Mehmet Musluoğlu' olmak istemezdim tabii ki. Ailesine olan bağlılığı, mücadelesi çok etkileyici. Ama yaşadığı acılara dayanmak kolay değil.

KÖTÜLER HEP OLACAK

İnsanın başına gelecek en kötü durumlardan biri de yapmadığı şeylerle itham edilmesi. Siz bu durumda olsanız ne yapardınız? 'Mehmet'in yolunu mu seçerdiniz?

Bazen insan bu durumlarla karşılaşıyor hayatta. Benim de başıma geldi elbette. Ben de 'Mehmet Musluoğlu' gibi yapıyorum. Mücadele ediyorum. Doğruyu ortaya çıkarana kadar mücadeleye devam ediyorum. Kötüler, kötülük hep var olacak. Ama çıkış yolunu mutlaka bulmalıyız.