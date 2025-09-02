Burcu Binici sağlık durumu nasıl? Canlı yayında bayıldı hastalığı ortaya çıktı

02 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 09:12 Güncelleme: 02.09.2025 09:20
Ünlü oyuncu Burcu Binici, katıldığı televizyon programında fenalaşarak yere yığıldı. Stüdyoda panik anlar yaşanırken yayın kesildi. Binici’nin bayılmasının nedeni ortaya çıkarken son sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

Katıldığı canlı yayında baygınlık geçiren Burcu Binici sevenlerini korkuttu.

Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, Binici'nin rahatsızlandığını fark edince "İyi misin?" diyerek müdahale etmeye çalıştı.

Ancak o sırada baygınlık geçiren oyuncu yere yığıldı. Yaşanan şokun ardından sunucu, yayının kesilmesini istedi ve ekrana reklam arası verildi.

"HER ŞEY YOLUNDA MERAK ETMEYİN"

Olayın ardından Burcu Binici, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bayılmasının nedenini paylaşan oyuncu, doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığına dikkat çekti.

"Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin"

