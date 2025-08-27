ABD’li pop yıldız Taylor Swift basketbolcu sevgilisiyle nişanlandı

TRUMP İKİLİYİ TEBRİK ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, biri müzik diğeri spor alanında ülkenin en ünlü isimleri arasında yer alan Swift ve Kelce'nin nişanlanmasını tebrik etti.

Trump, kabine toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Onlara sevgiler diliyorum. Bence o (Travis Kelce) harika bir oyuncu. Bence o harika bir adam ve bence o da (Taylor Swift) harika bir insan. Bu yüzden onlara mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Swift, Eylül 2024'te eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini belirtmesinin ardından Trump Truth Social'da "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." yazan bir paylaşım yapmıştı.