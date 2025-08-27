ABD'li pop yıldız Taylor Swift basketbolcu sevgilisiyle nişanlandı
ABD'li ünlü pop yıldızı Taylor Swift, bir süredir birlikte olduğunu Kansas City Chiefs takımında Amerikan futbolu oynayan erkek arkadaşı Travis Kelce ile nişanlandığını açıkladı. Sevilen pop yıldızı müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Taylor Swift ve Travis Kelce, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları ortak duyuruda, nişan yüzüklerini taktıkları haberini hayranlarına duyurdu.
Grammy Ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Swift, paylaşımının altındaki notta, "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor." ifadesini kullandı.
Nişan merasiminden birkaç kare fotoğraf paylaşan çifte hayranları binlerce yorumla karşılık verirken, Swift'in paylaştığı bir nişan fotoğrafı 17 milyondan fazla beğeni topladı.
2023'ten beri birlikte olan çift, ABD'nin en ünlü isimleri arasında yer alıyor. Swift'i Instagram'da 280 milyon kişi takip ederken, Amerikan Futbol liginin en ünlü isimlerinden Kelce çıktığı maçlarda milyonlarca seyirciyi ekrana bağlıyor.
Swift ayrıca, nişanlısının maçlarını Süper Bowl dahil bizzat stadyumda takip ederek ona destek vermesiyle biliniyor.
TRUMP İKİLİYİ TEBRİK ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, biri müzik diğeri spor alanında ülkenin en ünlü isimleri arasında yer alan Swift ve Kelce'nin nişanlanmasını tebrik etti.
Trump, kabine toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "Onlara sevgiler diliyorum. Bence o (Travis Kelce) harika bir oyuncu. Bence o harika bir adam ve bence o da (Taylor Swift) harika bir insan. Bu yüzden onlara mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Swift, Eylül 2024'te eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini belirtmesinin ardından Trump Truth Social'da "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." yazan bir paylaşım yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Ücretli Öğretmenlik Başvurusu: e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Şartlar ve başvuru tarihleri
- 30 Ağustos’ta marketler açık mı? Zafer Bayramı’nda A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi çalışıyor mu?
- Şampiyonlar Ligi kadro listesi bildirimi son tarih ne zaman, hangi gün? UEFA kadro bildirimi/kayıt takvimi 2025
- Balıkesir’de 6,1’lik depremin ardından binlerce artçı! Daha büyük bir deprem olur mu? Uzman isim A Haber'e anlattı
- Açık Lise kayıtları ne zaman, nereden yapılır? 2025-2026 AÖL 1. dönem kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Türkiye - İspanya maçı biletleri satışa çıktı mı? Türkiye - İspanya maçı biletleri nereden ve nasıl alınır?
- Ünlü Komedyen Mesut Süre'ye taciz iddiası şoku! Açıklaması olay oldu: "Karşı koymak için tüm gücümü kullandım" diyerek...
- 2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 gün izinle 42 gün tatil nasıl yapılır? İşte resmi ve dini bayram tarihleri…
- 30 Ağustos’ta hastaneler açık mı? Zafer Bayramı’nda sağlık ocakları, poliklinikler ve eczaneler çalışıyor mu?
- 30 Ağustos'ta toplu taşıma bedava mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İETT, MARMARAY, metro, tramvay ücretsiz mi?
- 8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! İşte memurun 2026 ve 2027 zammı
- Gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 26 Ağustos 2025 çeyrek, tam, yarım altın canlı fiyat takibi