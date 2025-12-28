28 Aralık 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Türkiye karşıtı cephe mi kuruluyor? A Haber’de dikkat çeken analiz

Türkiye karşıtı cephe mi kuruluyor? A Haber’de dikkat çeken analiz

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 28.12.2025 04:37 Güncelleme: 28.12.2025 05:04
Türkiye karşıtı cephe mi kuruluyor? A Haber’de dikkat çeken analiz

Yunanistan, GKRY ve İsrail’in Doğu Akdeniz’de yakınlaşmasının ardından yaptığı toplantı, Türkiye’ye bir mesaj mı? sorularını gündeme getirdi. Yunanistan’dan canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, oluşturulan ittifakın amacına ilişin konuştu. Tahsin, Dendias’ın Sisam Adası ziyaretine dikkat çekerek Üçlü ittifak Yunanistan’ı zor durumda bıraktığını söyledi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik ve İsrail'in Kıbrıs planıyla Rum tarafında Türkiye'yi hedef alan adımlar art arda geliyor. Yunanistan, GKRY ve İsrail'in oluşturduğu üçlü yapı, bölgede yeni bir krizin habercisi olurken konuyu A Haber Muhabiri İlhan Tahsin değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE KARŞITI CEPHE Mİ KURULUYOR? DOĞU AKDENİZ'DE ÜÇLÜ İTTİFAK KRİZİ

DENDİAS'TAN SİSAM HAMLESİ: TÜRKİYE'YE MESAJ MI?

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan, İsrail ve GKRY'nın katıldığı ortak toplantıya ilişkin konuşarak şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan, İsrail ve GKRY'nin Doğu Akdenizde yakınlaşarak yaptığı toplantı sonrasında Yunanistan buradan gaza gelmiş olacak ki Dendias Türkiye'ye çok yakın bir mesafede bulunan bu Sisam Adası'na ziyarete gitti. Dolayısıyla da oradan Türkiye'ye mesaj vermeyi ihmal etmedi. "Üçlü ittifak" diyoruz, üçlü ittifak; biliyorsunuz dün geceki bağlantımda da ben dile getirmiştim. Burada Yunanistan hükümetini ve özellikle Miçotakis'i çok zor durumda bırakacak bir hamle bu. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkarmış olduğu bir karar vardı ki o karar Netanyahu'nun nereye giderse tutuklanmasına yönelik. Ancak Yunanistan Başbakanı Miçotakis bu kararı hiçe sayarak İsrail'e gitti ve İsrail'le bizzat yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

DOĞU AKDENİZ'DE ÜÇLÜ İTTİFAKIN AMACI NE?

Şimdi bunu baktığımız zaman Yunanistan'daki hukuk profesörlerinden de bazıları bunun bir hata olduğunu, yanlış olduğunu; buradan Türkiye'ye çok ciddi anlamda bir boş alan bırakıldığını, dolayısıyla da Miçotakis'in bir hataya düştüğünü, Türkiye'nin yapmış olduğu hamlelerin kurbanı olduğunu dile getirmeye başladılar. İşte yeni gelişmeler bunlar. Dolayısıyla da şimdi bu üçlü ittifakta bir olalım işte Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail Türkiye'ye karşı bir güç gösterisi yapalım ve Türkiye'nin her zaman söylediği Yunanistan'ın bir terim var: "Revizyonist". İşte Türkiye'nin Yunanistan topraklarında gözü var Ege'de. E şimdi bunları ileri sürüyor ve revizyonist açıklamalar olarak değerlendiriyor.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ABD İTTİFAKTA NEREDE DURUYOR?

Dolayısıyla da İsrail'i yanına alarak Türkiye'ye bir gözdağı vermek. Yani bir üçlü koalisyon, gerekirse dört -çünkü buna "3+1" diyorlar baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni de bu ittifakın içine koyuyorlar- ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye güçlü askeri gücü NATO içerisinde çok nadir ülkelerden biri ve dolayısıyla da Amerika biraz geri planda kalmaya özen gösteriyor. Son döneme keza Miçotakis'in ve baktığımız zaman Netanyahu'nun aynı telden çalmalarını Donald Trump pek tasvip etmiyor. Çünkü halen Miçotakis'le görüşmüş değil. Yani Yunanistan da zaten bu daveti bekliyor ancak bu şu anda bu davet gitmiyor.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ERDOĞAN'A ÖVGÜ NETANYAHU'YA MESAFE

Dolayısıyla da Netanyahu'nun da yapmış olduklarına karşı bir şeyi var, hoşnutsuzluğu var Donald Trump'ın ki Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözlerle yani barışın gerçekleşmesi için, dünyada savaşların durması için çalıştığını ve Suriye konusunda da övgüden bahsediyor. Evet, bu üçlü ittifak önümüzdeki dönemde oldukça daha fazla konuşacağız a benziyor. Çünkü şimdi de o üçlü ittifakın hemen sonrasında üç ülke üç yani Güney Kıbrıs'ın, Yunanistan'ın ve İsrail'in askeri yetkilileri masaya oturdular ve sözleşmeler, anlaşmalar imzaladılar yapılacak olan tatbikatlarla ilgili."

İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs bir araya geldiİsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs bir araya geldi İSRAİL–YUNANİSTAN–GÜNEY KIBRIS BİR ARAYA GELDİ
Başkan Erdoğan’ın uyarısı Atina basınında!Başkan Erdoğan’ın uyarısı Atina basınında! BAŞKAN ERDOĞAN'IN UYARISI ATİNA BASININDA!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye karşıtı cephe mi kuruluyor? A Haber’de dikkat çeken analiz Türkiye karşıtı cephe mi kuruluyor? A Haber’de dikkat çeken analiz Türkiye karşıtı cephe mi kuruluyor? A Haber’de dikkat çeken analiz
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör