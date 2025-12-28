Türkiye karşıtı cephe mi kuruluyor? A Haber’de dikkat çeken analiz

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik ve İsrail'in Kıbrıs planıyla Rum tarafında Türkiye'yi hedef alan adımlar art arda geliyor. Yunanistan, GKRY ve İsrail'in oluşturduğu üçlü yapı, bölgede yeni bir krizin habercisi olurken konuyu A Haber Muhabiri İlhan Tahsin değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

DENDİAS'TAN SİSAM HAMLESİ: TÜRKİYE'YE MESAJ MI?

A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Yunanistan, İsrail ve GKRY'nın katıldığı ortak toplantıya ilişkin konuşarak şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan, İsrail ve GKRY'nin Doğu Akdenizde yakınlaşarak yaptığı toplantı sonrasında Yunanistan buradan gaza gelmiş olacak ki Dendias Türkiye'ye çok yakın bir mesafede bulunan bu Sisam Adası'na ziyarete gitti. Dolayısıyla da oradan Türkiye'ye mesaj vermeyi ihmal etmedi. "Üçlü ittifak" diyoruz, üçlü ittifak; biliyorsunuz dün geceki bağlantımda da ben dile getirmiştim. Burada Yunanistan hükümetini ve özellikle Miçotakis'i çok zor durumda bırakacak bir hamle bu. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkarmış olduğu bir karar vardı ki o karar Netanyahu'nun nereye giderse tutuklanmasına yönelik. Ancak Yunanistan Başbakanı Miçotakis bu kararı hiçe sayarak İsrail'e gitti ve İsrail'le bizzat yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.