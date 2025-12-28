Sultanbeyli'de alkollü sürücü dehşeti! Otomobil tıra saplandı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 28.12.2025 05:12

FOTOĞRAF: İHA



Kazaya neden olan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarırken, daha sonra ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.