Rapçi Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı! Ayağından vuruldu | Sağlık durumu nasıl?
Rap müziğinin başarılı isimlerinden 'Çakal' adıyla bilinen Emirhan Çakal, Tekirdağ'da verdiği konser çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan genç şarkıcının ayağından yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
"Çakal" olarak tanınan rap müziğin popüler isimlerinden 24 yaşındaki Emirhan Çakal, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne aldı.
Çakal, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı ve ayağından yaralandı. Sabah'ta yer alan habere göre; konserin bitiminde sahneden ayrılan sanatçıya, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
AYAĞINA SAÇMALAR İSABET ETTİ
Açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
DURUMU NASIL?
Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan 2022'de de Aydın'daki bir konser sonrası silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, şüpheliler hakkında şikayetçi olmayacağını belirtmişti. Çakal, "Konuyla ilgili emniyet güçleri ben ve ekip arkadaşlarımın ifadelerini aldı. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Ancak biz bu saldırının kimler tarafından, hangi niyetle, ne amaçla yapıldığını henüz hiçbir yerden öğrenemedik. Kimseden şikayetçi olmadık, olmayacağız. Biz korkularla yaşayan, mücadeleden kaçan, köşesine saklanan insanlar hiç olmadık, olmayacağız. Sizlerin bilmesini istediğim tek şey hepimizin çok iyi olduğu. Biz müzik yapmaya, sahnede olmaya her zaman devam edeceğiz!" demişti.
