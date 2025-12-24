Libya heyetini taşıyan jet neden düştü? A Haber’de çarpıcı yorum: Elektrik arızası çağrısı saldırı senaryosunu çürütüyor

A Haber - Ekran Görüntüsü

"JET YAKITLARI BENZİNLE DEĞİL YAĞ İLE ÇALIŞIR"

Uçağın içindeki yakıt bildiğiniz gibi uçak benzini değil, içindeki yakıt yağ, jet uçakları yağla çalışır gaz yağıyla çalışır. İçerisine katkı maddesi konur donmasın diye yüksek irtifada ona Jet A1 deriz. Dolayısıyla uçağın yakıtı kolay ateşe almaz. Uzunca süre kuvvetli bir basınca, darbeye veya da ısıya maruz kalması lazım uçağın yakıtının yanıp parlayıp patlaması için. Burada gördüğüm kadarıyla bir yanma parlama var. Ama burada çok büyük bir patlama ve alev var. Dolayısıyla bunun yakın bir zamanda bizim yetkililerimiz tarafından çözüleceği inancındayım. Yarın her şey çok daha ortaya çıkacak. Kara kutulardan voice recorder dediğimiz ses kayıt cihazını bulup deşifre etmek kolay, hemen pilotlar kendi aralarında ne konuşmuş bu ortaya çıkar. Esenboğa'dan yaklaşma radarından telsizle yapılan görüşmeler şu anda zaten çıkmıştır ortadadır, bunlar ortaya çıkar. Yarın yüksek çözünürlüklü kameralarla görüntü alınır ve kazanın dağılımı bakılarak devlet büyüklerimiz çok daha iyi bir fikre sahip olacaklardır.