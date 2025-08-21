21 Ağustos 2025, Perşembe
Gamze Özçelik Gazze'ye yine umut oldu! 2 kez bombalandı ama yılmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2025 09:21
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Filistin'de yaşayan insanlara destek olmak amacıyla Umut Aşevi'ni kurdu. Ancak Özçelik'in kurduğu bu alan İsrail tarafından 2 kez bombalandı. Zorluklardan yılmayan Özçelik, aşevini bir kez daha faaliyete geçirerek 'Gazze yalnız değil.' dedi.

Gamze Özçelik, Filistin'deki insanlara destek olmak için Umut Aşevi'ni kurdu. Ancak bu alan 2 kez bombalandı. Zorluklardan yılmayan ve aşevini yeniden faaliyete geçiren Özçelik, "Gazze, yalnız değil" dedi.

Gazze'de her gün yüzlerce kişi kurulan aşevi ile gıdaya ulaşıyor. (A Haber arşiv)Gazze'de her gün yüzlerce kişi kurulan aşevi ile gıdaya ulaşıyor. (A Haber arşiv)

MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
Sabah'ın haberine göre dünyada birçok ünlü İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırıma sessiz kalırken Gamze Özçelik, ilk günden beri mücadele ediyor. Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği olarak kurdukları Umut Aşevi'nde Gazzeli vatandaşlara destek oluyor.

Gamze Özçelik, kurulan aşevi 2 kez bombalanmasına rağmen yılmayarak bir daha kurdu. (A Haber arşiv)Gamze Özçelik, kurulan aşevi 2 kez bombalanmasına rağmen yılmayarak bir daha kurdu. (A Haber arşiv)

Fırını 2 kez bombalandı, ancak Özçelik yılmadı. 3. kez aşevini kuran Özçelik, "Gazze'de hayat, her anlamda büyük bir mücadele... Bizler, ekmek, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarımızla bölgedeki insanlara 'Yalnız değilsin' diyoruz" dedi.

