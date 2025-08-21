Gamze Özçelik Gazze’ye yine umut oldu! 2 kez bombalandı ama yılmadı

Gamze Özçelik, kurulan aşevi 2 kez bombalanmasına rağmen yılmayarak bir daha kurdu. (A Haber arşiv)

Fırını 2 kez bombalandı, ancak Özçelik yılmadı. 3. kez aşevini kuran Özçelik, "Gazze'de hayat, her anlamda büyük bir mücadele... Bizler, ekmek, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarımızla bölgedeki insanlara 'Yalnız değilsin' diyoruz" dedi.