Gamze Özçelik Gazze'ye yine umut oldu! 2 kez bombalandı ama yılmadı
Ünlü oyuncu Gamze Özçelik, Filistin'de yaşayan insanlara destek olmak amacıyla Umut Aşevi'ni kurdu. Ancak Özçelik'in kurduğu bu alan İsrail tarafından 2 kez bombalandı. Zorluklardan yılmayan Özçelik, aşevini bir kez daha faaliyete geçirerek 'Gazze yalnız değil.' dedi.
Gamze Özçelik, Filistin'deki insanlara destek olmak için Umut Aşevi'ni kurdu. Ancak bu alan 2 kez bombalandı. Zorluklardan yılmayan ve aşevini yeniden faaliyete geçiren Özçelik, "Gazze, yalnız değil" dedi.
MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR
Sabah'ın haberine göre dünyada birçok ünlü İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı soykırıma sessiz kalırken Gamze Özçelik, ilk günden beri mücadele ediyor. Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği olarak kurdukları Umut Aşevi'nde Gazzeli vatandaşlara destek oluyor.
