İbrahim Tatlıses duyurdu! Konseri yangın nedeniyle ertelendi

"Bana göre ülkemizde umutla filizlenen toplumsal barış sürecinin başarıya ulaşmasında en büyük görevlerden biri de sanatçılara düşüyor. Zira yıllardır birlikte aynı türküleri söyleyen, Babam ve Oğlum filmine ağlayıp, Kemal Sunal'a birlikte gülen halklar arasında ayrı gayrı olur mu?



Bu konuda ilk adımı İbrahim Tatlıses attı. Ünlü sanatçı, barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdi. İbo, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği "Megri Megri" türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı.

Şarkının klibinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir" sözlerine de yer verildi.

Söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses'in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği "Megri Megri" Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

Haydi inşallah... Halayı da, horonu da, zeybeği de aynı ateşin etrafında hep birlikte oynayacağımız günler yakın olsun..."

