İbrahim Tatlıses duyurdu! Konseri yangın nedeniyle ertelendi
Hatay’da geçtiğimiz akşam saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale aralıksız sürerken, cumartesi günü sahne alacak olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, konserini ileri bir tarihe erteledi.
Sıcak havaların etkisiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Hatay'da geçtiğimiz akşam başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürerken, cumartesi günü Hatay'da konser vermeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten bir paylaşım geldi.
KONSER İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
Ünlü sanatçı devam eden yangınlar nedeniyle konseri erteledi. Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses şu ifadeleri kullandı:
"16 Ağustos Cumartesi günü Hatay'da gerçekleştirmeyi planladığımız konserimizi, bölgede devam eden orman yangınları nedeniyle ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık.
Önceliğimiz, bölge halkının güveliği. Tüm sevenlerime anlayışları için teşekkür ediyor, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınmasını diliyorum. En kısa zamanda Hatay'da yeniden buluşmak dileğiyle"
İBO'DAN BARIŞ SÜRECİNE TÜRKÜ
Öte yandan, barış süreci için özel bir çalışmaya imza attı.
Sanatçı, "Terörsüz Türkiye" sürecinde Diyarbakır'da Şivan Perver'le birlikte seslendirdiği "Megri Megri" türküsüne Türkçe sözler yazdı. Söz ve bestesi anonim olan türkü, bugün Poll Production etiketiyle dijital platformlardaki yerini alacak.
Klipte, Başkan Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir." sözlerine de yer verildi.
Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü köşe yazısında Tatlıses'in yeni çalışmasını okuyucularıyla paylaştı.
İşte Mevlüt Tezel'in konuya dair açıklaması;
"Bana göre ülkemizde umutla filizlenen toplumsal barış sürecinin başarıya ulaşmasında en büyük görevlerden biri de sanatçılara düşüyor. Zira yıllardır birlikte aynı türküleri söyleyen, Babam ve Oğlum filmine ağlayıp, Kemal Sunal'a birlikte gülen halklar arasında ayrı gayrı olur mu?
Bu konuda ilk adımı İbrahim Tatlıses attı. Ünlü sanatçı, barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdi. İbo, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği "Megri Megri" türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı.
Şarkının klibinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir" sözlerine de yer verildi.
Söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses'in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği "Megri Megri" Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle bugün tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!
Haydi inşallah... Halayı da, horonu da, zeybeği de aynı ateşin etrafında hep birlikte oynayacağımız günler yakın olsun..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çiçekleriniz birkaç günde canlanacak: Sır buzdolabınızda! İşte doğal gübre tarifi
- iPhone 17 Pro Max’te şaşırtan yenilikler! Apple ilk kez kullanacak
- Uzun yolculuklar kabus olmasın! Koklamak yetiyor, mide bulantısını anında hafifletiyor
- Tırnak mantarının kökünü kazıyor, 1 damla sürmek yetiyor
- Kötü kokulara elveda: Bulaşıklarınız ayna gibi olacak! Makinenizi böyle temizleyin
- Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu kimdir? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kaç yaşında, aslen nereli?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...
- Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatil ve sömestr tarihleri belli oldu mu? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi
- Marketlere kırtasiye malzemeleri ne zaman gelecek? A101-BİM-ŞOK kırtasiye kataloğu yayınlandı mı, bu ay gelecek mi?
- Kamuya Ağustos ayında 10 binden fazla personel alımı yapılacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı
- LGS komisyon yerleştirme nedir, ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar açıklandı mı, 3. nakil olacak mı?
- 1 gram altını bile olan rekora hazır olsun! Dev bankadan 2025-2026 yılı için altın altın tahmini: İşte yeni rakam...