14 Ağustos 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Aşiret düğünüyle evlenen Aleyna Dalveren'den kötü haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 17:04
Dört ay önce, iş insanı Fatih Erdem'le dillere destan bir aşiret düğünüyle dünyaevine giren Aleyna Dalveren'in sosyal medya paylaşımları 'ayrılık' dedikodularını beraberinde getirdi. 'Yaşadıklarım çok ağır' diyen fenomen isim, gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Altınların, milyon dolarlık takıların yarıştığı tören, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Düğüne İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve pek çok ünlü isim katılmıştı. Ancak bu evlilik sadece dört ay sürdü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

BOŞANIYORLAR MI?

Ünlü isim, eşi Fatih Erdem'e ait tüm fotoğrafları sildi, profiline eklediği "Erdem" soyadını kaldırdı ve ardından üstü kapalı mesajlar paylaşmaya başladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"YAŞADIKLARIM ÇOK AĞIR"

Fenomen, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok. Evet iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır bunun nazarla alakası yok karakter meselesi"

Takipçileri, Dalveren'in yaşadığı sıkıntının ne olduğu konusunda yorumlar yaparken, çiftin ayrılmak üzere olduğu yönündeki iddialar güç kazandı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

