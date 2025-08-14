Aşiret düğünüyle evlenen Aleyna Dalveren'den kötü haber!
Dört ay önce, iş insanı Fatih Erdem'le dillere destan bir aşiret düğünüyle dünyaevine giren Aleyna Dalveren'in sosyal medya paylaşımları 'ayrılık' dedikodularını beraberinde getirdi. 'Yaşadıklarım çok ağır' diyen fenomen isim, gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Fatih Erdem ile görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Altınların, milyon dolarlık takıların yarıştığı tören, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.
Düğüne İbrahim Tatlıses, Şafak Sezer ve pek çok ünlü isim katılmıştı. Ancak bu evlilik sadece dört ay sürdü.
BOŞANIYORLAR MI?
Ünlü isim, eşi Fatih Erdem'e ait tüm fotoğrafları sildi, profiline eklediği "Erdem" soyadını kaldırdı ve ardından üstü kapalı mesajlar paylaşmaya başladı.
"YAŞADIKLARIM ÇOK AĞIR"
Fenomen, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:
"Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok. Evet iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır bunun nazarla alakası yok karakter meselesi"
Takipçileri, Dalveren'in yaşadığı sıkıntının ne olduğu konusunda yorumlar yaparken, çiftin ayrılmak üzere olduğu yönündeki iddialar güç kazandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Rahatına fazla düşkünler, yerinden kalkmayı sevmezler! En tembel burçlar
- Merdiven altı laneti: Gerçek mi, mit mi? Bu batıl inancın sırrı 1000 yıl öncesine dayanıyor
- Çiçekleriniz birkaç günde canlanacak: Sır buzdolabınızda! İşte doğal gübre tarifi
- iPhone 17 Pro Max’te şaşırtan yenilikler! Apple ilk kez kullanacak
- Uzun yolculuklar kabus olmasın! Koklamak yetiyor, mide bulantısını anında hafifletiyor
- Tırnak mantarının kökünü kazıyor, 1 damla sürmek yetiyor
- Kötü kokulara elveda: Bulaşıklarınız ayna gibi olacak! Makinenizi böyle temizleyin
- Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu kimdir? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kaç yaşında, aslen nereli?
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 işçi alımı ne zaman? 795 personel alımı şartları neler, KPSS aranıyor mu? Temizlik görevlisi, tekniker...
- Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatil ve sömestr tarihleri belli oldu mu? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi
- Marketlere kırtasiye malzemeleri ne zaman gelecek? A101-BİM-ŞOK kırtasiye kataloğu yayınlandı mı, bu ay gelecek mi?
- Kamuya Ağustos ayında 10 binden fazla personel alımı yapılacak! Başvuru tarihleri ve kadrolar açıklandı