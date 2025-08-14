Aşiret düğünüyle evlenen Aleyna Dalveren’den kötü haber!

"YAŞADIKLARIM ÇOK AĞIR"

Fenomen, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

"Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hele ki onları saklayanların suratına tokat gibi. Zamanı var acelesi yok. Evet iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır bunun nazarla alakası yok karakter meselesi"

Takipçileri, Dalveren'in yaşadığı sıkıntının ne olduğu konusunda yorumlar yaparken, çiftin ayrılmak üzere olduğu yönündeki iddialar güç kazandı.

Kaynak: Instagram