Bülent Ersoy "seyirciye küfür etti" iddiasına ateş püskürdü

Kaynak: Instagram

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Diva, Berkay T. isimli şahsa 16 bin TL verdiğini belirterek iki adet banka dekontunu da takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak Ersoy, bu paylaşımı kısa süre içinde kaldırmıştı.

Usta sanatçı, açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Playback yapanlara sert çıkışan Ersoy, kendisini izlemeye gelenlere "küfür etti" iddiasıyla gündemdeki yerini aldı.

Kaynak: Instagram