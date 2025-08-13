Bülent Ersoy "seyirciye küfür etti" iddiasına ateş püskürdü
'Diva' Bülent Ersoy, konserde playback yapan isimlere gönderme yapmasının ardından şimdi de seyircisine küfür etti iddiasıyla magazin gündeme geldi. Usta sanatçı, sosyal medyada yaptığı açıklamalarla söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.
Yaptığı her açıklamayla gündem olmayı başaran usta sanatçı Bülent Ersoy, son olarak Instagram hesabından paylaştığı sert sözlerle dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Diva, Berkay T. isimli şahsa 16 bin TL verdiğini belirterek iki adet banka dekontunu da takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak Ersoy, bu paylaşımı kısa süre içinde kaldırmıştı.
Usta sanatçı, açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Playback yapanlara sert çıkışan Ersoy, kendisini izlemeye gelenlere "küfür etti" iddiasıyla gündemdeki yerini aldı.
DİVA'DAN SERT SÖZLER
İşte çok konuşulan o paylaşım:
"Kamuoyunun dikkatine! Ben zaferlerin kadınıyım! Hadi evinize! Milletin davetlilerle dahi dolduramadığı Antalya Açıkhava Sahnesi'ni aslanlar gibi zinga zink doldurdum, taşırdım. Konserde, teknolojinin arkasına sığınıp okuyormuş gibi yaparak -mış -mışlarla halkı kandıran, sahtekârlık yapan sizlere sesleniyorum. Bana bakın, adam olun! Sesiniz yoksa insanları kandırmayın. Defolun, çekin gidin evlerinize. 74 yaşında bir kadın, teknolojinin hiçbir nimetinden faydalanmadan, anam babam usulü gırtlağını parçalarcasına okuyabiliyorsa; işte halka saygı, alın teri, doğruluk ve dürüstlük budur. Ah Müzeyyen ablam ah... Benim canım üstadım, ablam... Ah Zeki Bey'ciğim ah... Bugün yaşanan bu rezillikleri, halkı kandırma, yalancılık ve sahtekârlıkları görseydiniz, musiki adına içiniz kan ağlardı. Ama hiç merak etmeyin, yattığınız yerde huzurla uyuyun çünkü onların hepsinin hakkından ancak ben gelirim ve geliyorum da zaten... Bir zamanlar ne demiştim, "Ben bu bitikleri bilgimle döver, sesimle gömerim!" Ey okuyamayanlar, sesini kaybetmiş olanlar... Sizi gidi yalancılar, sizi... Öyle ağız oynatarak halkı kandıramazsınız. Nitekim, geçenlerde aldığım çok sağlıklı bir haberi de muhterem musiki severlere aktarmak istiyorum. O "Çok kıymetli" diye bahsedilen bir sanatkârın sahnede yapmış olduğu playback gösterisinde, salonda bulunan oyuncular "Biz playback dinlemeye gelmedik, öyle olacaktıysa kaseti koyar dinlerdik" diyerek en ön masalarını terk edip oyun salonuna geçtiler. Çok üzülüyorum çok... ''Yazık ki bunlar gerçekten koskoca, devasa isimler... Okuyamıyorsunuz! Geçmişteki birikimlerinizden yiyorsunuz ama unutmayınız ki hazıra dağ dayanmaz kızlar. Yoksa sizi böyle protesto ederler, halkın tokadını da yersiniz. İşte en son Antalya Açıkhava konserimde de yeniden, yine hepinize tokadı bastım. Çünkü ben zaferlerin kadınıyım. Haydi evlerinize haydi..."
KÜFÜR ETTİ Mİ?
Söz konusu iddiaları kesin bir dille redden Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
''54 yıllık sanat hayatımda, böylesine mesnetsiz ve hakikatten uzak ithamlarla karşı karşıya bırakılmak; ömrünü Türk müziğine ve aziz milletine adamış bir sanatkâr için son derece incitici ve üzücüdür... Bugün bazı mecralarda yer alan 'Seyircisine hakaret etti' şeklindeki haberler, tamamen manipülasyon ürünü ve gerçeğin çarpıtılmış halidir. Benim için siz, aziz ve muhterem dinleyicilerim, her daim baş tacım, velinimetim ve yıllardır en büyük kıymetlim oldunuz. Bu sebeple, hakikati kendi dilimden, bizzat size iletmek boynumun borcudur. Çok kıymetli, değerli, kadim dostum Sayın Orhan Gencebay üstadın kürdilihicazkâr makamındaki şaheseri 'Bir Teselli Ver' eserini seslendirirken, şarkının meyan kısmında basmış olduğum tiz seslerdeki hâkimiyetimin verdiği coşku ve ardından gelen alkış tufanının yarattığı hissiyatla, kendime iltifat olarak 'Ne güzel okudun Bülent' manasında bu ifadeyi esprili bir dille öncelikle kendi kendime kullandım. Ardından, VIP en önde oturan Kıbrıslı yakın dostum İpek Hanım'a yönelip, tekil şahıs ifadesindeki 'kız' kelimesini kullanmam, zaten genele hitap etmediğimin tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net bir kanıtıdır. Eğer bu söz, iddia edildiği gibi tüm salonu izdihamla dolduran 4.500 değerli dinleyicime hitaben sarf edilmiş olsaydı, başım dimdik yukarıda ve yüzüm tüm salona dönük bir şekilde olurdu. Şunu herkes bilsin ki; 54 yıllık sanat hayatım boyunca beni ben yapan Türk halkına asla saygısızlık etmedim, etmem de mümkün değildir. Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmamışken, 54 yıl sonra böyle bir davranış sergilemem zaten söz konusu olamaz. Seyircim, benim velinimetim, baş tacımdır."
