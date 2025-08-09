Hakkı Bulut’tan Ferdi Tayfur itirafı! Meğer bu yüzden hastalanmış...

09 Ağustos 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 14:31
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden merhum sanatçı Ferdi Tayfur hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan Tayfur'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Merhum sanatçı, arabesk müziğin bir diğer önemli ismi Hakkı Bulut'un yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Bulut, verdiği bir röportajda Tayfur hakkında bilinmeyen bir itirafta bulundu.

Bulut kendisine yöneltilen "Ferdi Tayfur'un da buna benzer bir hikâyesi vardı" sorusuyla da aynı zamanda Ferdi Tayfur'un neden rahatsızlandığını da açıklamış oldu.

Bulut, müteahhitlik işinden dolayı Tayfur'un pişmanlık duyduğunu ve sonrasında da rahatsızlandığını söyledi.

Bulut, "Ferdi'yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, 'Ferdi sen ne yapıyorsun?' dedim. 'Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor' dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta ben o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum..." sözlerini kullandı.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

