Hakkı Bulut'tan Ferdi Tayfur itirafı! Meğer bu yüzden hastalanmış...
Arabesk müziğin usta isimlerinden Hakkı Bulut, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden merhum sanatçı Ferdi Tayfur hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla tanınan Tayfur'un vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Merhum sanatçı, arabesk müziğin bir diğer önemli ismi Hakkı Bulut'un yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.
Bulut, verdiği bir röportajda Tayfur hakkında bilinmeyen bir itirafta bulundu.
Bulut kendisine yöneltilen "Ferdi Tayfur'un da buna benzer bir hikâyesi vardı" sorusuyla da aynı zamanda Ferdi Tayfur'un neden rahatsızlandığını da açıklamış oldu.
Bulut, müteahhitlik işinden dolayı Tayfur'un pişmanlık duyduğunu ve sonrasında da rahatsızlandığını söyledi.
Bulut, "Ferdi'yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, 'Ferdi sen ne yapıyorsun?' dedim. 'Abi bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor' dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta ben o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum..." sözlerini kullandı.
Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nesli tükenmek üzereydi, Antalya’da böyle görüntülendi! Zarar verene 45 Milyon TL para cezası ve hapis
- Beyaz ayakkabıları 10 dakikada ilk günkü gibi parlatıyor! Sadece 1 kaşık koymak yetiyor
- Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? AFAD duyurdu! 9 Ağustos son dakika deprem
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı neden ertelendi, ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen maçlar
- YKS tercihleri ne zaman bitiyor? YKS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Gözler ÖSYM’de
- GSB 4.400 personel alımı başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Sağanak yağışlar ülkeyi terk ediyor: Eyyam-ı bahur sıcakları geri geliyor! O bölgede sıcaklık 46 dereceye çıkacak
- Asla yalan söylemeyen 2 burç! Ölüm gelse bile dürüstlüklerinden vazgeçmezler
- Kişilik testi: Hangi çiçek seni yansıtıyor? Bu test affediciliğini ve hafızanı ortaya koyuyor!
- PMYO Parkur Sınavı Takvimi 2025 | PMYO parkur sınavı hangi tarihte yapılacak, nasıl olacak?
- DENİZDE KIRMIZI BAYRAK ALARMI! Bu il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı: İşte yasaklı bölgeler
- TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları ne zaman, şartlar neler? En fazla konut hangi illerde yapılacak?