Hande Erçel Bodrum’da! Yeğeni Mavi ile verdiği pozlara beğeni yağdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 12:05 Güncelleme: 07.08.2025 12:07
Hande Erçel, yeni dizisi 'Aşk ve Gözyaşı' için Bodrum'da enerji depoluyor. Ünlü oyuncu, kız kardeşi Gamze ve yeğeni Mavi ile tatilden paylaştığı renkli karelerle gündem oldu.

Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrolünde olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisi eylülde atv ekranlarında...

Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Erçel, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu yeni sezon öncesi, tatil rotasını Bodrum'a çevirdi.

Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Erçel, ablası Gamze Erçel ve yeğeni Mavi ile burada bir araya geldi.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları renkli kareler ise kısa sürede gündem oldu.

Öte yandan 2019'da evlenen Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, Aylin Mavi isminde bir evladı bulunuyor. Küçük kızlarına, Gamze ve Hande Erçel'in hayatını kaybeden annelerinin adını veren ikili beğeniyle takip ediliyor.

