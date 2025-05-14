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Dünyanın en büyük istihbarat örgütü: Müge Anlı ile Tatlı Sert!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 09:13 Güncelleme: 14.05.2025 09:13
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Dünyanın en büyük istihbarat örgütü: Müge Anlı ile Tatlı Sert!

Türkiye’de her kaybın izini süren, faili meçhulleri aydınlatan, şüpheli ölümleri ortaya çıkaran ve yıllardır milyonların güvenini kazanan dev bir yapı var. En fazla personele sahip, en yaygın, en etkin ve en başarılı istihbarat teşkilatı Müge Anlı ile Tatlı Sert.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, her sabah atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Özellikle işlenen kayıp vakaları ve aydınlatılan sayısız cinayetle geniş kitlelerin dikkatini çeken program, gündemden hiç düşmüyor.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında Müge Anlı'yı kaleme aldı.

Yüksel Aytuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de yaşayan her 10 kişiden en az 7'sine anında erişim imkanı olan bir örgüt bu. Her mahallede onlarca gizli ve açık ajanı var. Hatta ben "uyuyan hücreleri" bile bulunduğuna inanıyorum. Bu öyle bir teşkilat ki, üstlendiği her görevi adeta ışık hızıyla yerine getiriyor. Geçen hafta evden kaçan oğlunu 45 gündür bulamayan bir baba programa başvurdu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Tam 12 dakika sonra bir adam programı arayıp, "Aranan kişiyi buldum. Burada beraber çay içiyoruz. Ama uzun süre oyalayamam. Hemen gelmeniz lazım" demesin mi?

Sonrası malum, yürekleri ısıtan harika bir baba-oğul kavuşması.. Düşünebiliyor musunuz, ucu bucağı olmayan, 20 milyonluk mega kentin hangi sokağında olduğu bile bilinmeyen bir genç, yani "samanlıktaki iğne" dakikalar içinde bulunmuştu. CIA, MI6 ve MOSSAD işbirliği yapsa bile bunu başaramazdı. Programın izleyicileri aslında bu tür manzaralara öyle alışkın ki... Zaten bu yüzden evinde kumandasını kaybeden bile Müge'ye koşmuyor mu?"

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