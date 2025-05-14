Dünyanın en büyük istihbarat örgütü: Müge Anlı ile Tatlı Sert!

Kaynak: ATV

Tam 12 dakika sonra bir adam programı arayıp, "Aranan kişiyi buldum. Burada beraber çay içiyoruz. Ama uzun süre oyalayamam. Hemen gelmeniz lazım" demesin mi?

Sonrası malum, yürekleri ısıtan harika bir baba-oğul kavuşması.. Düşünebiliyor musunuz, ucu bucağı olmayan, 20 milyonluk mega kentin hangi sokağında olduğu bile bilinmeyen bir genç, yani "samanlıktaki iğne" dakikalar içinde bulunmuştu. CIA, MI6 ve MOSSAD işbirliği yapsa bile bunu başaramazdı. Programın izleyicileri aslında bu tür manzaralara öyle alışkın ki... Zaten bu yüzden evinde kumandasını kaybeden bile Müge'ye koşmuyor mu?"