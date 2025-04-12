Sustalı Ceylan'ın yıldızı Burak Yörük: "Evlilik çok yakın"

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Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, 6 yaşında başladığı oyunculuk serüvenini, yeni projesini ve özel hayatını anlattı. İşte o açıklamalar...

Ferhat Kanturalı'; "Kafa kağıdım yeni ama sırlarım benden eski" diyor tanıtımda... 'Ferhat'ı sizden dinleyelim?

'Ferhat' derinlikli biri, içerisinde çok derin muhasebeler ve muhakemeler var, tek cümleyle anlatacak olsam; çocukluğundan kalma yarasını sarmanın peşinde ömrünü harcayan bir adam. İçine kapanık, iki kere düşünüp bir kere konuşan, içindeki fırtınayı ve gücü kontrol altına almayı başarmış bir adam. Ben de 'Ferhat'ın kısaca karşılığı bu.

'Sustalı Ceylan'da hem dram var, hem aksiyon. Sizce izleyicinin ilgisini ne çekecek?

Seyirci her karakterde tutunacak bir dal bulacak. Herkesin farklı bir perspektiften bakmasına olanak sağlayacak bir iş bence. Benim için en önemlisi gerçeklik. Bu senaryoda gerçek, samimi bir hikâye var. Kimse karton değil. Herkesin bir derdi, herkesin bir sebebi var. Seyirci o samimiyeti hissedecek.