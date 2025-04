Sustalı Ceylan'ın yıldızı Burak Yörük: "Evlilik çok yakın"

Kaynak:ATV

"Bana baktığınızda her şey maske..." diyor Ferhat. Sizin de var mı maskeleriniz?

Ben maskesiz biriyim, o konuda Ferhat'tan farklıyım. İçime dönük ve saklamam gereken bir hayat yaşayan biri değilim ama herkesin maskeleri vardır, her zaman her şeyi açık yaşamak insanı daha gerçek yapmaz. Bunu da bilmek gerek, aslında maskesiz olmak her şeyi açıkta yaşamak, hiçbir özelinin olmaması demek değil. Bu açık sözlülük ile patavatsızlık arasındaki fark gibi.

Aksiyon sever misiniz?

Severim ama sadece fiziksel olarak değil, psikolojik aksiyonu da severim. Bir karakterin içsel çatışması bazen bir patlamadan daha etkileyici olabiliyor.

Romantik komedilerle tanıdık sizi ama ters köşe roller geliyor. Sert, daha ağır abi rollerini sevdiniz mi?

Ben aslında oynadığım her rolü çok seviyorum, işimi çok seviyorum çünkü, romantik komedilerle çok güzel hikayeler anlattım, şimdi biraz daha derinlikli, meydan okuyan karakterlerde kendimi deniyorum. Bu roller beni zorladığı kadar büyütüyor da.

Eskiden bu tarz sert adam rollerinde ilk esmerlere yer vermek akla gelirdi. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ gibi siz de bu durumu yıktınız.

Ne mutlu bize (gülüyor), gerçek hayatta insanlar diline, dinine, ırkına, rengine göre kader yaşamıyor, sektör gerçekliğe yaklaştı artık tip değil, ruh aranıyor. Renkler değil, gözlerin ne anlattığı önemli. Sarışın olmak, rolü taşıyamayacağın anlamına gelmiyor. Taşıyorsan, inandırıyorsan, o rol senin.