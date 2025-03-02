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Dilan Polat'tan boşanma kararı: "Kimseye zarar vermeden uzaklaşmak istiyorum"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 20:09 Güncelleme: 02.03.2025 21:00
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Dilan Polat’tan boşanma kararı: Kimseye zarar vermeden uzaklaşmak istiyorum

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, dün çektiği bir video nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından eşi Engin Polat, Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan ile birlikte gözaltına alınmıştı. Skandal görüntülerin ardından serbest bırakılan Dilan Polat'tan yeni bir hamle daha geldi. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Haklarında kara para aklama suçundan 10 ay boyunca cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat, serbest kalmalarının ardından yaptıkları her adımla yeni bir skandala imza atıyor. Dilan Polat dün akşam saatlerinde eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın birlikte evde çekilen bir video üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT YENİDEN HAPSE Mİ GİRECEK?

Video hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Polat çifti, bugün verdikleri ifadenin ardından sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Dilan Polat, pes dedirten görüntülerinin ardından yine gündeme bomba etkisi yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından boşanma kararı açıklaması (X ekran görüntüsü)Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından boşanma kararı açıklaması (X ekran görüntüsü)
BOŞANACAKLARINI AÇIKLADI

Dilan Polat sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Polat yaptığı açıklamasında eşinden ayrılma kararı aldığını ve daha fazla kimseye zarar vermek istemediğini belirtti.

Dilan Polat; "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetimle herkesten her şeyden yaşama hevesim kalmadı. Eşim Engin Polat ile yollarımızı ayırma kararı aldım. Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum. Sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şey için sonsuz teşekkürler buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız, yaşam sevincimi heveslerimi her şeyimi" ifadelerini kullandı.

Dilan Polat ve Engin Polat serbest bırakıldıDilan Polat ve Engin Polat serbest bırakıldı DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT SERBEST BIRAKILDI

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Dilan Polat’tan boşanma kararı: Kimseye zarar vermeden uzaklaşmak istiyorum Dilan Polat’tan boşanma kararı: Kimseye zarar vermeden uzaklaşmak istiyorum Dilan Polat’tan boşanma kararı: Kimseye zarar vermeden uzaklaşmak istiyorum
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