Dilan Polat'tan boşanma kararı: "Kimseye zarar vermeden uzaklaşmak istiyorum"

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından boşanma kararı açıklaması (X ekran görüntüsü)

BOŞANACAKLARINI AÇIKLADI

Dilan Polat sosyal medya hesabından serbest bırakılmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak eşi Engin Polat ile boşanma kararı aldığını duyurdu. Polat yaptığı açıklamasında eşinden ayrılma kararı aldığını ve daha fazla kimseye zarar vermek istemediğini belirtti.

Dilan Polat; "Biz bir arada zarar ziyanız. Olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetimle herkesten her şeyden yaşama hevesim kalmadı. Eşim Engin Polat ile yollarımızı ayırma kararı aldım. Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum. Sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şey için sonsuz teşekkürler buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız, yaşam sevincimi heveslerimi her şeyimi" ifadelerini kullandı.