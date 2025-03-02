Dilan Polat'tan boşanma kararı: "Kimseye zarar vermeden uzaklaşmak istiyorum"

Haklarında kara para aklama suçundan 10 ay boyunca cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat, serbest kalmalarının ardından yaptıkları her adımla yeni bir skandala imza atıyor. Dilan Polat dün akşam saatlerinde eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın birlikte evde çekilen bir video üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Video hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan Dilan Polat, Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan Polat çifti, bugün verdikleri ifadenin ardından sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Dilan Polat, pes dedirten görüntülerinin ardından yine gündeme bomba etkisi yaratacak bir paylaşımda bulundu.