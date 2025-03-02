02 Mart 2025, Pazar
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Dilan Polat ve Engin Polat'a uyuşturucu suçlamasıyla gözaltı kararı! Gözyaşlarına boğuldu: Onun ne olduğunu bilmem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 00:11 Güncelleme: 02.03.2025 01:10
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Dilan Polat ve Engin Polat’a uyuşturucu suçlamasıyla gözaltı kararı! Gözyaşlarına boğuldu: Onun ne olduğunu bilmem

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı video sonrası çiftinin de yer aldığı 5 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dilan Polat çıkan karar sonrası sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti ve tüm testleri yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı.

Gösterişli yaşam tarzıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 10 ay süren tutukluluklarının ardından çift, birer hafta arayla serbest bırakıldı.

(foto: ahaber.com.tr arşiv)(foto: ahaber.com.tr arşiv)

"SOSYAL MEDYADAN UZAK DURACAĞIM" DEMİŞTİ, AMA ÖYLE OLMADI...

Dilan Polat, tahliye sonrası "Sosyal medyayı eskisi gibi kullanmayacağım, artık çok daha dikkatli olacağım" dese de bu sözlerine sadık kalmadı. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyada aktif olmaya devam eden Polat, geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

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İstanbul başsavcılığı, Dilan Polat tarafından kayda alındığı tespit edilen, eşi Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan'ın yer aldığı videoyla ilgili ihbarları dikkate aldı.

Engin Polat, Dilan Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan hakkında sosyal medyada yayınladıkları bir video sebebiyle "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 isim hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Çıkan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Polat uyuşturucu kullandığı iddialarını reddetti ve tüm testleri yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı ve "Bir story çekiyorum. Hazal, Engin ve Alper yeni uyanmış, yine sogyal medya baskısı yüzünden bu video her yere yayılıyor. Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem." ifadelerini kullandı.

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Dilan Polat ve Engin Polat’a uyuşturucu suçlamasıyla gözaltı kararı! Gözyaşlarına boğuldu: Onun ne olduğunu bilmem Dilan Polat ve Engin Polat’a uyuşturucu suçlamasıyla gözaltı kararı! Gözyaşlarına boğuldu: Onun ne olduğunu bilmem Dilan Polat ve Engin Polat’a uyuşturucu suçlamasıyla gözaltı kararı! Gözyaşlarına boğuldu: Onun ne olduğunu bilmem
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