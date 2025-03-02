02 Mart 2025, Pazar
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Dilan Polat ve Engin Polat yeniden hapse mi girecek?
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları ve bir video ile ilgili soruşturma başlattı. Polat çifti hakkında uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İşte o görüntüler...