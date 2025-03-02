02 Mart 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Dilan Polat ve Engin Polat yeniden hapse mi girecek?
Dilan Polat ve Engin Polat yeniden hapse mi girecek?

Dilan Polat ve Engin Polat yeniden hapse mi girecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2025 01:06
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, cezaevinden çıktıktan sonra tekrar suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları ve bir video ile ilgili soruşturma başlattı. Polat çifti hakkında uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İşte o görüntüler...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat ve Engin Polat yeniden hapse mi girecek?
Dilan Polat ve Engin Polat yeniden hapse mi girecek?
Dilan Polat ve Engin Polat yeniden hapse mi girecek?
Dilan Polat: Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem
Dilan Polat: “Masama koysunlar onun ne olduğunu bilmem"
Polat çiftine uyuşturucu suçlamasıyla gözaltı kararı!
Polat çiftine uyuşturucu suçlamasıyla gözaltı kararı!
Daltonlar suç örgütünün yöneticisi Memi İstanbul’da!
Daltonlar suç örgütünün yöneticisi Memi İstanbul'da!
Cansız bedenini balıkçılar buldu!
Cansız bedenini balıkçılar buldu!
Bahçeli’den net mesajı: Bu çağrı baştan sona değerli!
Bahçeli'den net mesajı: Bu çağrı baştan sona değerli!
PKK: Ateşkes ilan ediyoruz! Hedef, terörsüz Türkiye!
PKK: Ateşkes ilan ediyoruz! Hedef, terörsüz Türkiye!
Başkan Erdoğan: Demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz
Başkan Erdoğan: Demir yumruğumuzu daima hazır tutuyoruz
Deprem gerçeği kapıda! Kritik çağrı yapıldı
Deprem gerçeği kapıda! Kritik çağrı yapıldı
Türkiye ve dünyada iftar hazırlıkları! A Haber ekipleri sahada
Türkiye ve dünyada iftar hazırlıkları! A Haber ekipleri sahada
Aşevlerinde iftara hazırlık!
Aşevlerinde iftara hazırlık!
Kazakistan’dan tepki çeken adım!
Kazakistan'dan tepki çeken adım!
Daha Fazla Video Göster