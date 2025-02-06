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Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.02.2025 18:19 Güncelleme: 06.02.2025 18:23
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Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi

Menajer Ayşe Barım, 'sektörde tekelleşmeye neden olduğu' iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Resen başlatılan soruşturma sürerken Senarist Mehmet Bozdağ'ın ortağı menajer Ayşe Barım hakkında 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki ''sektörde tekelleşmeye neden olduğu''na ilişkin paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilip maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen başlatılan soruşturma sürüyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Soruşturmada senarist Mehmet Bozdağ, "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Bozdağ, ifade işlemi sonrası adliyeden ayrıldı.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

Menajer Ayşe Barım, "sektörde tekelleşmeye neden olduğu" iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya ve oyuncu Nedim Saban "tanık", oyuncu Deniz Işın ise "mağdur" olarak ifade vermişti.

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Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi
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