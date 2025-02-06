Menajer Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Senarist Mehmet Bozdağ ifade verdi

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Menajer Ayşe Barım, "sektörde tekelleşmeye neden olduğu" iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya ve oyuncu Nedim Saban "tanık", oyuncu Deniz Işın ise "mağdur" olarak ifade vermişti.