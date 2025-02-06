Ayşe Barım soruşturmasında 2 gözaltı! Dikkat çeken "kayyum" detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında Barım'ın avukat olan kız kardeşi I.S.G ve bir arkadaşının Barım'ın gözaltında olduğu günlerde delil karartmaya çalıştıkları iddia edildi.

BANKADAN ÇUVAL VE ZARF ALDI

Kardeş I.S.G.'nın, ablası Ayşe Barım'ın bankadaki kasasına erişimi olduğu ve doktor olan arkadaşı ile bankaya giderek kasadan bir çuval ve bir zarf aldığı iddia edildi.

KAYYUM DETAYI

Zarfın içinde altın olduğu öğrenilirken, durumun açıklığa kavuşması için avukat I.S.G. ve yanındaki doktor arkadaşı "Delil yok etme ve gizleme" suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeş, I.S.G. ve arkadaşı, ifadelerinde, "Eğer şirketimize kayyum atansaydı zor duruma düşecektik. Bu duruma düşmemek için para ve altın aldık" dedi.