Şarkıcı Berkay Şahin mutlu evliliğin sırrını verdi

Kaynak: Instagram

BERKAY ŞAHİN

*Özlem'den önce daha hiperaktiftim, şimdi daha sakin, daha dingin ve huzurluyum.

*Hediye almayı severim, bana hediye verilmesinden pek hoşlanmam.

"GÜVEN VE SADAKAT İKİZ KARDEŞ GİBİ"

*Güven ve sadakat ikiz kardeş gibi. İkisine de ilişkide ihtiyaç var.

*Özlem bazı sabahlar gereksiz stresli uyanıyor. Daha sakin uyanabilmesini isterdim.

*Muhteşem yemek yaparım.

*Risk almayı severim zaten yatırımlarım hep risk üzerine. İş hayatında birçok çılgınlığım var.

Kaynak: Instagram