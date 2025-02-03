Ayşe Barım tekelinde gizli anlaşma ortaya çıktı: O yapımcıya oyuncu boykotu!
Dizi ve film sektöründeki tekelleşme nedeniyle yapılan inceleme sonrası aralarında ID Danışmanlık'ın sahibi Ayşe Barım'ın da bulunduğu 21 şirkete yönelik devam eden soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan ön rapora göre menajerlerin özel bir yapım şirketini boykot ettiği ve menajerlerin birbirlerine mail atarak yüzde 20 komisyon oranını kabul etmeyen yapım şirketine oyuncu vermedikleri belirtildi. Yazışmalar Rekabet Kurulu tarafından açık bir rekabet ihlali olarak değerlendirildi.
Haftalardır ülke gündeminde oldukça konuşulan dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aralarında 21 şirket ve kişilerin yer aldığı soruşturmada Ayşe Barım'ın ajansının da olduğu menajerlerin, WhatsApp ve mail grubunda şirketlerinin yüzde 20'lik komisyon oranlarını kabul etmeyen özel bir yapım firmasını boykot ettikleri ortaya çıktı.
YAPIMCILARA GÖZDAĞI VERMEK İÇİN OYUNCULARI VERMEDİLER
Ayşe Barım'ın da olduğu WhatsApp ve mail gruplarında yapımcılara yüksek komisyon oranlarını kabul ettirebilmek için gözdağı verdikleri belirlenirken menajerlerin "O yapım şirketine artık oyuncu vermeyelim. Oyuncular sete çıkmıyor" diyerek ödemeyi düzene soktukları tespit edildi.
BOYKOT EDEREK ÖDEMELERİ DÜZENE SOKTULAR
Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve şahıslar hakkında hazırlamış olduğu raporda; sektörde faaliyetine devam eden yapım şirketini net şekilde boykot ettikleri belirlendi. Raporda; KASTDER ile kast ajansları ve menajerler uygulayacakları komisyon oranlarını, satış koşullarını birlikte belirlemek için sektörde faaliyet gösteren yapım şirketine yönelik eylem yaparak yapımcı şirketle çalışmamak konusunda ortak bir tavır ortaya koydukları ifade edildi.
Menajerlerin birbirlerine attıkları maillerde söz konusu yapım şirketine uygulanacak yaptırımda yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerini bildiren bir yazıya imza attıkları, bu yazıyı yapımcıya ve kanallara gönderdikleri belirlendi. Sabah'ın haberine göre menajer Yaprak Bayraktar tarafından atılan bir mailde "Merhaba arkadaşlar. Yapımla ilgili herkesin dediğine katılıyorum. Oyuncuların sete çıkmıyoruz diyerek bir süre ödemeyi düzene soktular. Ama şimdi yine aynı problem devam ediyor. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" dediği belirtildi.
REKABET İHLALİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Rekabet Kurulu tarafından hazırlanan raporda menajerlik şirketlerinin yapım şirketine yönelik uyguladığı yaptırım nedeniyle 4054 sayılı rekabetin korunması kanununun 4'üncü maddesine göre "Hukuka aykırı ve yasak" olarak nitelendirildi. Uzmanlar tarafından bu husus açık bir şekilde "rekabet ihlali" durumlarına örnek olarak görüldü.