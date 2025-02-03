Aralarında Ayşe Barım ve 21 menajerlik şirketinin özel bir yapım şirketini yüksek komisyon nedeniyle boykot ettikleri belirlendi. (A Haber arşiv)

BOYKOT EDEREK ÖDEMELERİ DÜZENE SOKTULAR

Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve şahıslar hakkında hazırlamış olduğu raporda; sektörde faaliyetine devam eden yapım şirketini net şekilde boykot ettikleri belirlendi. Raporda; KASTDER ile kast ajansları ve menajerler uygulayacakları komisyon oranlarını, satış koşullarını birlikte belirlemek için sektörde faaliyet gösteren yapım şirketine yönelik eylem yaparak yapımcı şirketle çalışmamak konusunda ortak bir tavır ortaya koydukları ifade edildi.

Menajerlerin birbirlerine attıkları maillerde söz konusu yapım şirketine uygulanacak yaptırımda yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerini bildiren bir yazıya imza attıkları, bu yazıyı yapımcıya ve kanallara gönderdikleri belirlendi. Sabah'ın haberine göre menajer Yaprak Bayraktar tarafından atılan bir mailde "Merhaba arkadaşlar. Yapımla ilgili herkesin dediğine katılıyorum. Oyuncuların sete çıkmıyoruz diyerek bir süre ödemeyi düzene soktular. Ama şimdi yine aynı problem devam ediyor. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" dediği belirtildi.